「面紙2包100元」愛心妹剩50元婉拒　身障夫妻秒臭臉：一開始就說不用不就好

▲2包愛心面紙100元！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「有心都嚇到無心！」一名男網友表示，日前看到一對身障夫妻販售愛心品，隔壁女客人好奇詢問價錢，不管是口香糖或抽取式面紙都是100元，無奈身上只剩50元預算，只好委婉拒絕。豈料，夫妻頓時擺臭臉，其中老婆直言「一開始就說不用不就好？」讓原PO感慨，「愛心不是這樣讓人糟蹋的！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，上（6）月底在餐廳用餐到一半，有一對夫妻推著輪椅進來賣愛心品，逐一向每桌客人銷售，原PO禮貌拒絕後，隔壁女客人卻詢問，「無糖口香糖怎賣？」怎料結局讓人超錯愕，雙方對話如下：

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夫妻：一包100元



女客人：100！這樣啊，那青X口香糖一條呢?



夫妻：沒有賣1條，一次3條裝，一樣100



女客人：這樣啊～那抽取面紙呢



夫妻：兩包100，妳要哪個呢



女客人：這樣啊，可是我錢不夠，我只帶了200元，等下吃東西就要付150了，不好意思，那我不買了

▲無糖口香糖一包也100元！（圖／記者李佳蓉攝）



得知客人不買後，夫妻態度突然180度大改變，其中老婆回應「一開始就說不用不就好？」一言一行讓原PO看傻眼，內心也替女客人抱不平，「突然覺得愛心不是這樣讓人糟蹋的，小姐本來有心做愛心，但覺得價錢超乎一般太多，婉轉的說身上錢不夠，卻被說不要不就好！」

文章貼出後，網友們議論，「我曾經也有過想做愛心，但聽到價錢的確很『礙』心」、「 這種的我從來不買，因為這有集團在操縱」、「這些愛心太貴了，我買不起」、「我還是更討厭愛心筆」、「可憐之人必有可恨之處」、「小東西賣貴一點當愛心，大家都能接受，不過變成暴利就不太好」。

▲人妻怨，曾送雨傘給身障人士，對方卻丟掉！（圖／翻攝爆怨公社）



不少過來人吐真心話，「一律回答不用，有時候直接手勢帶過，不是不做愛心，而是社會上遇到蠻多，以為愛心就該做的」、「真的，我以前還被罵，之後只要是推輪椅的那種，我再也沒有愛心了」、「完全理解那種感受～聽到價格驚嚇，但還是買了，結果是消毒水氣味濃厚的面紙包～根本沒人敢用啊」、「這種我也碰過，還不能只買一條的，或是給100不找錢，我後來再也不濫用同情心了」。

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