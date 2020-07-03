6歲童走路瘋狂跌倒！奶奶曝孫「睡覺起不來」　醫驚：10cm腫瘤害的

▲6歲男孩走路老是跌倒，原來腦子裡有個10公分腫瘤。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

廣西一名6歲男孩走路總是跌倒，就醫檢查後發現，他的腦幹到頸髓長了星型細胞瘤，腫瘤近10公分長，外形就像一個楔子，直插進骨髓腔，如果對腫瘤進行切除手術，有可能造成癱瘓。因此，放療科的醫生安排了5次放射治療，幸好男孩的腫瘤明顯變小，日常起居已恢復正常，不過他還需進一步化療醫治。

綜合陸媒報導，小石頭（化名）今年6歲，之前一直跟著奶奶在黑龍江齊齊哈爾市生活，因為到了上學的年紀，所以在今年春節前，被奶奶帶到了北海市和父母一起生活，在北海市生活了兩個月後，父母發現小石頭走路的時候總是跌倒。

小石頭的父母覺得不對勁，趕緊帶著小石頭去到北海當地的醫院進行治療，經檢查後發現，孩子的腦幹到頸髓長了星型細胞瘤，腫瘤有近10公分長，外形就像一個楔子，直插進骨髓腔，因為當地醫院醫治不了，一家人又帶著小石頭來到南寧治療，隨後醫生又推薦他們去北上廣一線的城市諮詢一些（腫瘤）外科實力比較強的大醫院。

為了給小石頭最好的治療，他的家人開始前往上海、北京等一線腫瘤醫院進行問診，得到的諮詢結果都非常不樂觀。小石頭的奶奶表示，「孩子發病初期的狀況是，走路感覺有些不順，走路不太舒服，後期右側手全都無力，之後脖子痛、睡覺起不來，喝水都要躺著。」

廣西中醫藥大學附屬瑞康醫院放療科副主任吳發勝說，「大城市的專家說，這個腫瘤過大，從腦幹到頸髓整個都是腫瘤，對於這麼大的腫瘤手術風險比較高，有可能會造成癱瘓，那邊的專家建議不要動手術。」

無奈之下，家長只能帶著小石頭再次回到瑞康醫院，給他做保守治療，隨著小石頭的病情日漸加重，放療科的醫生盡快地安排了5次放射治療，幸好腫瘤明顯變小，日常起居已恢復正常，不過小石頭必須繼續做化療。

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