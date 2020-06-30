6歲女童鼻子長牙齒！一查竟是「3年前失蹤門牙」　媽淚：3年前跌倒害的

▲西安一名6歲女童鼻子裡「長牙齒」，竟是三年前失蹤的門牙。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

6歲的西安女童小玉從去年起鼻子通氣不順，還容易流鼻血，直到近日就醫做鼻竇CT檢查，才發現鼻子裡竟然「長了一顆牙」。醫生根據病史了解到，小玉兩歲多時從椅子上摔下，掉了一顆牙，家人怎麼都沒有找到。醫生透過手術將這顆消失三年的牙齒完整地從鼻腔粘膜內拔出，所幸手術後孩子恢復良好。

綜合陸媒報導，西安市第三醫院近日接診了一位6歲女童小玉，孩子的鼻腔不適、通氣不好，為她進行檢查後，醫生發現在她的左側鼻腔底部有一白色凸起物，觸摸起來質感很硬，透過CT才發現竟然是一顆牙齒。

小玉的媽媽仔細回憶起來，三年前孩子不慎從椅子上跌落後，當時就發現左側上門牙不見了，但一直未找到丟失的牙齒，也沒有太在意，之後孩子時常感覺左側鼻腔不適、通氣欠佳，多次就診於當地醫院，均按鼻炎治療，症狀一直無明顯改善，才帶到西安市第三醫院就診。

隨後，醫院為​​小玉安排了手術！秦曉雯醫生剝開小玉鼻腔裡牙齒周圍的黏膜，在鼻腔狹窄的空間裡，發現門牙埋在鼻腔的黏膜裡，露出來的是牙根，醫生將這顆消失了三年的牙齒完整拔出，所幸手術後孩子恢復良好。

秦曉雯醫生表示，臨床上鼻腔裡「長牙」的情況稱為「鼻腔異位牙」，形成的原因有兩種，一種是先天性的，多由牙胚萌出受阻產生異位，這種情況多見；一種是後天性的，由於生長發育的原因，兒童牙齒根部和鼻腔底部之間僅相隔一層薄薄的骨質，在外傷等情況下，可能會造成骨質破損，導致牙齒自破損處進入鼻腔，這種情況非常罕見。

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