陳學聖喊話洪孟楷「民進黨不怕被告」：下回抗爭要有勇氣「釘孤枝」

▲前立委陳學聖。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委洪孟楷1日針對民進黨立委吳秉叡在立院清場時，對他勒喉一事提告。對此，前立委陳學聖2日在臉書表示，樂見洪孟楷提告吳秉叡，但依據他的經驗，光是提告仍不夠，呼籲洪孟楷下回立法院抗爭要有勇氣「釘孤枝」，「我們會張大眼睛看你的蛻變」。

國民黨立院黨團6月28日下午攻占立法院議場，訴求「反對酬庸，退回陳菊」，但隔日上午民進黨持油壓剪破門闖入，雙方爆發激烈衝突。洪孟楷事後不僅點名吳秉叡在清場過程中對他勒脖，更在國民黨團1日的記者會上，正式向吳秉叡提告。

對此，陳學聖透露，不忍洪孟楷被鎖喉，也樂見他去提告，但依據經驗法則，光是提告，民進黨不會害怕，因此要有勇氣釘孤枝。

陳學聖舉出前立委陳宜民的例子表示，上屆國民黨立委中，「陳宜民最悲情，被打最多次，被不同委員打，還有人連續犯」，據他了解的原因，是他正好都在旁邊，且正好都順手救到陳宜民。

「宜民也告了，我也出庭作證過，對方也終於道歉了！但是仍然照樣被打！」陳學聖認為，所以根據經驗，光是提告是不夠的，「要記得，鎖你喉的人還是法官出身，會怕你，會在乎法律嗎？」

陳學聖提醒洪孟楷，「要記得，你如果當成是拳擊場，以為有公平競爭，輸了可以丟毛巾棄賽」，但對不起，民進黨是把這裡當羅馬格鬥場，只有你死我活，「態度差一點，表現出來氣勢就會差很大！所以所以，孟楷加油！一念，決定一切！下回立法院抗爭，知道怎麼人釘人了！我們會張大眼睛看你的蛻變！」