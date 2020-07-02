網紅想掏斑鳩窩…下秒慘遭「蛇吻」！他「左臉狂流血」倒地哀嚎

▲黑夜騎士準備攀爬樹，沒發現圍繞在樹幹的蛇。（圖／翻攝自YouTube／騎士戶外）



實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸知名youtuber「黑夜騎士」在森林發現一個班鳩窩，決定以剛出生小斑鳩為拍攝題材，架設好運動相機之後，正準備攀爬樟樹時，原本圍繞在樹幹的蛇突然掉落在臉上，當場左側臉頰鮮血直流，痛得他哇哇大叫「我的天啊！」而咬人的小蛇則是迅速離開現場。影片上傳之後，引得一大票網友們紛紛留言，「沒事吧。雖然很擔心但是還是笑出聲」、「這集非常具有教育意義」。

黑夜騎士在影片的一開始表示，「最近我在這樹林的一棵樹上，發現一個班鳩的窩，這個窩裡面有4顆蛋，都沒有孵化出來，現在已經過去了10幾天，不知道這個蛋孵化出來了沒有，我希望已經孵化出來了，但我們還是要保護小動物，今天我們只是看看」，說完之後便開始架設好運動相機，準備攀爬樹赤手「掏」鳥窩。

▲蛇掉落在他臉上。（圖／翻攝自YouTube／騎士戶外）



過程中還不忘教大家說，「樟樹是很多鳥喜歡做窩的一種樹，今天我們要做的事，就是爬上這個樹上去看看，我之前發現的鳥窩，小斑鳩有沒有孵出來」，話一說完正準備攀爬時，原本圍繞在樹幹的蛇突然掉落在臉上，狠狠地咬了他，痛得他當場倒地哇哇大叫「我的天啊！」跟蛇一陣糾纏之後，便拿起相機檢查傷勢，後又因劇痛跌倒在地翻滾。

▲黑夜騎士的左臉被蛇咬傷，左側臉頰就出現大片血跡。（圖／翻攝自YouTube／騎士戶外）

網友們紛紛留言表達對他的關心，「對不起，我不應該笑，但是確實忍不住，希望你人沒事」、「視頻竟然發出來了，說明騎士還活著」、「傷口怎麼樣了啊，希望不是真的」，不過也有網友表示，「黑夜騎士有作假的前科」、「肯定不是真的，他站的角度可以看見蛇，前畫面和跳轉畫面不一樣，而蛇的位置也有變化」、「「我感覺是節目效果吧，應該是演的，如果是真的希望沒事。還是希望下一個視頻說一下情況，是不是節目效果，如果真的受傷了，希望早點好起來」。