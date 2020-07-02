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快訊／國10燕巢段轎車追撞飼料車　「車頂掀飛」駕駛卡住昏迷

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▲▼ 凌晨發生國道追撞車禍 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲凌晨國道發生追撞車禍，小客車車頂掀翻，駕駛受困車內。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

2日凌晨4點多，國道10號高雄燕巢路段傳出追撞車禍，一輛載滿飼料的大貨車，在國道18.3公里處，突然遭後方一輛小客車高速追撞，小轎車因此嚴重變形、車頂掀飛，駕駛卡在駕駛座無法動彈。救難人員搶救時，發現小客車駕駛傷勢嚴重陷入昏迷，人已送醫搶救。

▲▼凌晨發生國道追撞車禍 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲凌晨國道發生追撞車禍，小客車車頂掀翻，駕駛受困車內。（圖／記者黃子倩翻攝）

消防隊表示，凌晨4點19分接獲通報後，一共出動2車4人前往搶救，但現場事故路段沒有路燈、燈光昏暗，憂心其他用路人經過可能再次發生追撞，遭撞貨車上的駕駛以及乘客，冒險站在路中指揮警示，消防隊趕到現場時，發現自小客車車體扭曲變形、車頂早已掀飛，就連後車廂都擠壓變形到往上翹了起來。

車體都受到如此嚴重的擠壓，更何況事受困在車內的小客車駕駛，他傷勢十分嚴重，臉部有撕裂傷，被發現的時人已陷入昏迷，救難人員好不容易將他拉出車外，卻停止了呼吸心跳，消防隊緊急將人送醫急救，但車禍是否因為小轎車與前車距離過近釀禍，還有待警方介入調查釐清。

▲▼凌晨發生國道追撞車禍 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲凌晨國道發生追撞車禍，小客車車頂掀翻，駕駛受困車內。（圖／記者黃子倩翻攝）

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