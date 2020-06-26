他褲檔內「暗藏神秘機關」！攜伴狂偷20罐奶粉　一妙招掩飾犯罪

▲男子褲襠裡縫口袋，專門用來偷奶粉。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

廣西百色一家嬰兒用品店發生竊盜案！一男一女兩名顧客於10日走進店家，女子負責轉移店員的注意力，男子則趁機伸手把奶粉取下，直接塞進褲襠內，兩人當天下午還到另一個店家故技重施，短短一天就偷走了20多罐奶粉。據悉，負責竊盜的男子專門製作了一條寬鬆並暗藏玄機的褲子。

據《看看新聞》報導，兩名顧客先後進到該家嬰兒用品店，女子負責跟店員諮詢奶粉的效果、價格，而男子趁店員不注意，徘徊一會兒之後，就伸手把奶粉取下塞進褲襠裡，為了掩飾現場，男子還重新整理了一下貨架上的奶粉，讓人看不出已經少了一罐。

警方展開調查後很快有了結果，當盜竊團再次出現在百色市區站前大道時，他們立即進行了抓捕。百色市公安局向陽派出所民警楊秀胤表示，「該名男子所穿的褲子裡面刻意縫有小袋子，方便他實施盜竊時，把奶粉放到褲子裡面。」

被抓獲的三名嫌疑人供述，他們此前用同一手法在河池市作案，之後又到了百色市右江區，一天內盜走了20多罐奶粉。目前，案件正在進一步審理中。

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