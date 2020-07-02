單挑！遊覽車司機對轎車「揮拳＋詭異抖動」　網友：新店葉問！

記者陳雕文／新北報導

開門！新北市碧潭橋上一輛遊覽車1日傍晚臨停路中，司機下車對著轎車嗆聲，拍打車窗要駕駛下車單挑，還比出拳擊手的架式，搭配跳躍步的動作等待戰鬥，過程被轎車女乘客以手機錄下並PO網，網友留言，「新店葉問？」、「遊覽車司機有滿滿的喜感」

▲遊覽車司機感覺相當氣憤，但武打的動作與認真的表情卻散發出一種可愛又憨厚的氣息。（圖／翻攝自臉書爆料公社，以下同）

新店警方表示，當下雖有接獲路過民眾報案，但當員警到場時，雙方當事人均已離開，目前也已透過臉書私訊PO文的陳姓女子，詢問其是否會提告，並通知遊覽車司機到案說明。

錄影的陳女在臉書【我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店】PO文說，「希望有民眾提供相關行車記錄器、在場證人！」她表示，當時在碧潭橋（安坑往碧潭方向）發現遊覽車方向燈「隨打隨切」跑去中間道，開車方式相當危險，因此身旁的友人搖下車窗斥責了一句，司機就下車挑釁，不斷敲擊車窗。

根據影像可知，穿著黑色吊嘎、戴著眼鏡的遊覽車司機，拍打車窗並不斷挑釁，要求轎車駕駛下車單挑，身穿橘衣的駕駛氣不過，一度拿出短鋁棒想下車開戰，還問身旁的陳女，「他（遊覽車司機）是不是有病？」陳女一手錄影一手抓住友人說，「好了，不要下去跟他吵」態度相當淡定。

後來遊覽車司機發現沒機會戰鬥，才默默回到車上，結束這場鬧劇；網友看了紛紛留言，「新店格鬥天王」、「開車開到一半突然想打快打旋風的概念」、「為什麼我會從頭笑到尾」、「開車開到一半突然想打格鬥」、「不知道為什麼看他的動作超爆笑的」

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