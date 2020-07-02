6日綁定數位三倍券抽Gogoro　經濟部再找銀行業者談「加碼」

▲行政院院會後記者會，經濟部林全能次長出席。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

振興三倍券預購作業上路，首日就吸引大量人潮，根據行政院統計，截至2日上午11時，已完成共計216萬7879件。為了要鼓勵民眾使用數位券，經濟部預計3日會邀請銀行、電子支付業者討論優惠加碼。

根據統計，截至2日上午11時，已完成共計216萬7879件。在比例上，紙本預定佔64.29%，網頁預定有18萬8262件，佔13.51%、KIOSK有120萬5407，佔86.49％。至於數位綁定方面，占比約35.71%，信用卡有54萬7106件，佔70.67%、電子票證有5萬5765件，佔7.20%、行動支付有17萬1330件，佔22.13％。

對此，經濟部次長林全能表示，民眾反應非常熱烈，中小企業處稍早已用電話跟銀行、電子票證與行動支付業者聯繫，不分公營或民營業者，都有主動洽談中。

林全能說，如果真有需要的話，預計3、4日會邀請銀行、電子支付業者討論優惠加碼。另外，在官股銀行、郵局方面，他強調，官股銀行推出的「台灣PAY」，是很重要的行動支付方式，台灣PAY與郵局簽帳卡能否後續加碼，也會陸續來跟官股銀行和財政部討論。

此外，林全能補充，經濟部將從7月6日起，舉辦綁定數位券加碼抽Gogoro機車的優惠，希望能吸引民眾以數位的方式來使用振興三倍券。

▼振興三倍券截至2日上午11時，已完成216萬件預定。（圖／行政院提供）



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