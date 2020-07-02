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WhatsApp添5大新功能！群組視訊人數上限提高至8人

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▲▼WhatsApp添增新功能。（圖／取自WhatsApp Blog）

▲WhatsApp將添增5項新功能。（圖／取自WhatsApp Blog）

記者王曉敏／綜合報導

即時通訊App WhatsApp昨（1）日宣布將為行動版及電腦版App推出動態貼圖、QR Code等新功能，其中最受注目的新功能即增加視訊通話的可容納人數，從原先限制4人增加為8人。新功能將在未來幾周釋出的更新中推出。

WhatsApp的全球使用人數已超過20億人。WhatsApp表示，該公司不僅致力讓使用者以簡單、可靠且隱私安全無虞的方式與親友通訊，更不斷精進其產品設計，確保人人都能隨時隨地使用WhatsApp與人互動。

WhatsApp昨日於部落格上發布5大新功能預告，包括動態貼圖、QR Code掃描添增好友等。以下是WhatsApp將於未來幾周內推出的新功能：

• 動態貼圖：貼圖是WhatsApp上使用率成長最快的溝通方式，每天發送的貼圖數量多達數十億。WhatsApp將推出全新的動態貼圖集，不僅增添樂趣，也能生動傳達您的心情。

• QR Code：新增聯絡人將變得比以往更加容易。用戶欲添增新好友時，只要掃描對方的QR Code就能新增聯絡人，不須再一個個輸入電話號碼。

• WhatsApp網頁版和桌面版適用的深色模式：受到用戶一致好評的「深色模式」主題現在也可在電腦上使用。

• 改善群組視訊通話：視訊通話現在最多可以容納8人，且只要長按某位成員，就能將對方的視訊放大為全螢幕。透過簡單的操作，將注意力放在任何人身上。WhatsApp也在8人或更少成員的群組對話中新增視訊圖標，點擊一下即可輕鬆開始群組視像通話。

• KaiOS開放使用狀態功能：KaiOS使用者現可使用這個極具人氣的功能，動態更新會在分享限時24小時後自動消失。

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