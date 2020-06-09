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30萬筆用戶號碼曝光在搜尋引擎中！　WhatsApp再爆隱私問題

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▲WhatsApp被發現有嚴重安全漏洞。（圖／路透）

▲WhatsApp再爆出安全漏洞。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

印度安全研究人員 Athul Jayaram 近日揭露，利用Google就可以搜尋到近3萬筆WhatsApp用戶的電話號碼，問題出在WhatsApp的點擊聊天（click to chat）功能，會讓Google為電話號碼編制索引。

WhatsApp是以用戶的電話號碼註冊，添加好友時可以透過電話號碼或QR code，而WhatsApp特別替網站或商家設計的點擊聊天功能，透過「 https://wa.me/」產生一組連結，只要點開連結就會開啟WhatsApp與對方的訊息視窗。

Jayaram 指出，由於那組連結並沒有加密，因此透過連結就可以看到電話號碼，若連結遭大量分享，曝光的程度就會更大；且那組連結並未禁止搜尋引擎索引其內容，因此用戶的電話號碼就會藉此被曝光。

對此WhatsApp表示，這並沒什麼大不了的，這是用戶為了方便起見選擇交換商務電話號碼的一種方式。

Facebook過去以210億美元（約新台幣6,300億元）收購WhatsApp，希望整合其價值，然而收購後並沒有在整合上有什麼作為，FB本身也因為隱私問題陷入困境。

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