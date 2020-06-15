Messenger將開啟「生物識別驗證」解鎖！　iOS用戶搶先測試

▲FB Messenger即將開啟生物識別驗證功能。（圖／取自Facebook）



記者謝仁傑／綜合報導

許多訊息軟體相當注重隱私，像是 LINE 或 WhatsApp 都可以設定指紋鎖定程式，現在 FB Messenger 很快也會在iOS上跟進這個功能，FB 正在實施「Face ID」和「Touch ID」驗證的選項，之後的更新中，用戶就可以透過這些身分認證來打開 Messenger。

用戶可以選擇使用「Face ID」或「Touch ID」來解鎖 Messenger，像是 LINE 或 WhatsApp 那樣，用戶可透過設定，選擇在打開App時是否始終要求進行身份驗證解鎖程式，或是僅在一段時間內不必再進行身份驗證。

儘管這項功能不適用針對單一個對話，但透過生物識別驗證可以增加用戶 Messenger 的安全性。FB 表示，提供鎖定訊息的功能是確保用戶隱私措施的一部分，希望給予人們更多選擇和控制權來保護的訊息隱私。

最近 FB 開始針對iOS少數用戶進行 Messenger 的生物識別解鎖功能測試，以增加用戶隱私的安全性，它們也有計劃未來拓展給iOS以外的更多用戶，但尚未表明何時會向所有人正式開啟這項新功能。

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