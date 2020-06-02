Google Pixel 搖身變「貼身保安」！　出現意外第一時間自動通知親友

▲Google Pixel 功能越來越人性化。（圖／Twitter）

記者謝仁傑／綜合報導

Google 宣布在品牌手機「Pixel」上推出新功能，包括電量自動調節、輔助就寢功能，以及更完善的個人安全應用程式。Pixel 在去年添加了車禍檢測功能後，如今又再度擴展人身安全的功能，旨在讓手機更加貼近用戶的生活，且隨時保持更高的效能。

電量自動調節

Google 改善了手機的電量自動調節功能，現在 Pixel 2 和更新設備上的電池可以預測電量何時會耗盡，而自動減少背景活動，使 Pixel 保持更長的續航力。

就寢功能

Pixel 添增全新的「就寢功能」協助用戶養成規律的生活習慣，Google表示，Pixel 可以播放令人感到平靜的聲音，協助入眠；若用戶有睡前一直躺在床上滑手機的壞習慣，Pixel 也會傳給用戶一張記錄，讓您知道在哪些應用程式上，「浪費」了多少睡眠時間。

個人安全

Pixel 的新功能「個人安全」應用程式，可以在外出時設定一個「安全檢查」時間。比方說用戶晚上要出門，或者要開一段長途的車程，可以設定一段時間範圍，時間到後 Pixel 會向用戶確認人身安全；若用戶沒有在時間到一分鐘內回覆 Pixel 的人身安全檢查，它便會自動像緊急連絡人發出通知，並主動對其提供您在Google Maps上的定位。

Google 自去年增添「車禍檢測」功能後，進一步擴展到個人安全的領域，讓使用這支手機的用戶可以獲得更好的生活保障。

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