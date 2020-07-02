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【廣編】金門酒廠推出四大優惠購酒方案　喝好酒、藏好酒　系列方案幫你省荷包！

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▲▼金門酒廠,金門高粱,優惠,振興券,酷碰券,總統副總統就職紀念酒。（圖／金門酒廠提供）

▲金門酒廠響應中央安心旅遊補助及金門縣政府後疫情振興活動，推出一系列「就是來飲JOY （酒）」優惠。

圖、文／金門酒廠提供

台灣高粱酒龍頭品牌金門酒廠，為響應中央安心旅遊補助及金門縣政府後疫情振興活動，從7月1日起推出一系列「就是來飲JOY （酒）」優惠活動。

方案一：好酒三選一酷碰券

日前金門酒廠推出第十五任總統副總統就職紀念酒，造成搶購風潮，這次將酒齡長達4～8年的第十三任總統副總統就職紀念酒（優惠價NT$330）、第十四任總統副總統就職紀念酒（優惠價NT$310）、及金門高粱酒－慈堤落日（優惠價NT$380）三款，以優惠價提供遊金旅客憑券擇一選購，售完為止。7月1日起於尚義機場入境處發放酷碰券，發完為止。

方案二：2016年5L罈裝酒酷碰券

金門酒廠首度釋出2016年限量產製、陳放四年的5公升58度金門高粱罈裝酒！7月1日起透過金門縣旅行商業同業公會、金門縣觀光協會、金門縣民宿旅遊發展協會、金門縣旅館商業同業公會、金門縣星級酒店、金門酒廠金寧廠、金城廠門市、尚義機場門市發放酷碰券，可憑券以每罈3,800元優惠價格限購一罈，售完為止。

配合中央三倍券及金門縣政府振興券上路，金門酒廠推出滿額贈促銷及優惠套餐方案，7月15日至12月31日止，套餐方案囊括第十四任總統紀念酒、尋城趣系列等酒款，金門酒廠竭誠邀請大家一起飲JOY（酒）共歡。

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