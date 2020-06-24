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三峽大壩易成轟炸目標　若遇襲...數億人將陪葬！專家點關鍵：沒這麼蠢

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▲▼三峽大壩衛星雲圖。（圖／翻攝自中國航天科技集團微博）

▲三峽大壩衛星雲圖。（圖／翻攝自中國航天科技集團微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

近期中國大陸邊境並不平靜，包括中印流血衝突、美國航母聚集南海等，加上連日暴雨多地災情頻傳，三峽大壩的戰略地位再度引發關注。實際上，大壩興建之初便引起多方爭議，其中最受關注的，莫過於在戰爭時代容易成為重要目標，萬一受到摧毀或破損，長江下游將生靈塗炭，影響數以億計的民眾。

縱觀世界戰爭史，兩軍對抗時水庫和大壩常成為重要目標，二戰時期英國皇家空軍轟炸德國的魯爾水壩，就是一個有名的例子，另外在日戰時期，中國曾掘開黃河花園口，引大水灌河南東部，成功地阻止了日軍的追擊。

隨著近期長江中下游暴雨成災，三峽大壩潰堤疑慮再度浮上檯面。實際上，三峽大壩戰略地位極其重要，下游地區歷來是兵家必爭之地，也是大陸最主要的屯兵之地，而且還分佈著上海等重要城市，一旦大壩遭受打擊導致潰壩，那麼滔滔江水勢必瞬間淹沒下游，造成無可挽回的災難。

▲三峽大壩洩洪。（圖／CFP）

▲三峽大壩洩洪。（圖／CFP）

不過不少專家認為，戰爭轟炸這種大型民用水利設施，犧牲數億人生命，是嚴重違反國際法的行為，在現代戰爭中不會出現。前專業國防立法委員、國家政策基金會國安組召集人林郁方就曾在臉書PO文指出，先不談2枚中程導彈是否足以摧毀三峽大壩，「目前除了『恐怖組織』，應該沒有任何國家會愚蠢地把敵人的大水壩或核能電廠，當作戰爭目標，因為這將危及無數平民的生命，必然會被全世界譴責和制裁。」

另外，有專家分析指，三峽大壩位於大陸版圖的腹地位置，距離邊境海岸1000公里以上，如果家試圖用飛機帶炸藥攻擊，將在海岸線附近便被攔截，而即使是隱形轟炸機，從邊境飛到三峽也需要1個多小時，解放軍有足夠的時間應對。

《尖端科技》軍事雜誌也在臉書發文指出，「要用2枚裝載傳統高爆彈頭的飛彈炸毀三峽大壩基本上可以當笑話。要知道，三峽大壩是重力壩結構，它可不像應力壩一樣，開個洞就會整片瓦解，而是像一座小山，即便中間有一段被炸毀，其它部分還是不為所動，更何況三峽大壩壩頂厚40公尺、壩底115公尺，主要結構為鋼筋混凝土。」

據瞭解，解放軍在三峽周圍已經布下紅旗9、紅16、紅旗7三種型號的導彈，構成高、中、低三層防空網，同時周圍的機場亦部署了殲10、殲11等戰機，作為三峽大壩的機動性防禦力量。

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