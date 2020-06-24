「我賭三峽大壩不會有事」　他：如果破了！我就去高雄吃3斤龍蝦

▲近來三峽大壩是否變形，可能導致崩塌一事引起討論。（圖／資料照／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸長江中上游地區連日來強降雨，也讓三峽大壩潰堤疑慮再度浮上檯面。對此，筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航24日表示，「我賭三峽大壩不會有事，如果大壩破了，我就去高雄吃三斤龍蝦。」財經專家黃世聰則說，「如果三峽大壩真的崩了，將會是人間災難，這個比好幾顆核子彈的摧毀力還要強。」

近來三峽大壩是否變形，可能導致崩塌一事引起討論。剛好大陸正值汛期，大壩上游重慶、四川等處陸續發布洪水警報。23日凌晨4時30分，四川省阿壩水文水資源勘測局也宣布升級「洪水橙色預警」。

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▲▼三峽大壩是大陸有史以來建設最大的水壩。（圖／資料照／CFP）

對此，周偉航24日在臉書說，「不用一直來問惹，我賭三峽大壩不會有事。如果大壩破了，我就去高雄吃三斤龍蝦。」

財經專家黃世聰近日則在《關鍵時刻》節目上，引述《央視財經頻道》的說法表示，目前大壩水位接近174公尺，超出防洪線限制水位2公尺，因此真的會有潰堤的可能，「如果三峽大壩真的崩了，將會是人間災難，這個比好幾顆核子彈的摧毀力還要強。」

▼周偉航發文談三峽大壩。（圖／翻攝「特急件小周的人渣文本」臉書）