暴雨下不停！三峽大壩洩洪「宜昌泡在水裡」　黃河水殺到錢塘江口

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多地遭受連日暴雨侵襲，超過千萬人受災，三峽大壩因水量持續增多，近日開始今年首次的洩洪。然而下游省市再傳災情，湖北宜昌整城淹水，甚至傳出有不少人落水後觸電身亡，湖南鳳凰古城也遭淹沒。另一方面，黃河洪水殺到錢塘江口，當地拉起IV級警報。

▲ 三峽大壩洩洪 。（圖／國家應急廣播網）

綜合陸媒報導，近期長江上游烏江、岷江、沱江有強降雨，受此影響三峽水庫入庫流量6月27日下午開始增長，隔天下午2點入庫流量達4萬立方公尺/秒，是27日同時間的2倍！為應對此輪來水，長江防總要求將三峽水庫下泄流量上調至日均3.5萬立方公尺/秒，6月29日上午8點，三峽電站34台機組全開，總出力超過2000萬千瓦，接近滿發狀態。

▲ 宜昌水災 。（圖／翻攝自微博）

7月1日至2日長江上游幹流附近有中到大雨，局地暴雨，3日嘉陵江上游、漢江上游有大雨，局地暴雨，三峽大壩7月上中旬可能迎來新一輪洪水。距離三峽大壩40公里遠的宜昌市在6月27日，就已全城多處淹沒，整個城幾乎都泡在水中。

▼ 民警救出困在車內的女子 。（圖／翻攝自微博）

湖南鳳凰古城6月29日下午開始遭受大暴雨襲擊，當地氣象部門提前發佈最高級別的暴雨紅色預警信號。在鳳凰城區，由於短時強降水發展迅猛，部分低窪地帶出現積水，部分區域甚至發生內澇，到深夜河段兩岸的河畔景觀道路部分被洶湧的洪水淹沒，難以行走。

▼鳳凰古鎮水災 。（圖／翻攝自秒拍）

黃河流域也進入汛期，黃河上游的小浪底水庫從6月29日開始洩洪，以每秒5520立方公尺的速度排水，6月30日加大洩洪量以騰出庫容。洪水滾滾一路南下，加上暴雨，錢塘江上游蘭溪市的水文站6月30日下午水位觸及28公尺的警戒水位，當局緊急宣佈錢塘江今年第一號洪水已形成，啟動IV級應急警報。