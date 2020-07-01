德國精銳部隊「被新納粹滲透」…密謀暗殺左派政客！　KSK第2連全員解散

▲德國陸軍特種部隊司令部（KSK）。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

德國國防軍勁旅「特種部隊司令部」（KSK）擁有優異的特種作戰能力，被全球軍事部隊奉為圭臬，如今卻驚傳遭「新納粹」（neo-Nazi）右翼極端主義者滲透，部分軍人疑似與去年一系列刺殺德國總理梅克爾和其他政府官員事件有關。德國國防部已經下令，KSK部隊第2連全員解散，

德國KSK在概念上接近英國空降特勤隊（SAS），屬於精銳反恐部隊，近期德國軍情部門發現，部分KSK成員囤積制式軍火，彼此行「納粹禮」，甚至密謀刺殺左翼政客，使整個部隊陷入混亂。

德國國防部長克朗普-凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）向《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）表示，特種部隊司令部內部出現「有害的領導文化」，已經過份獨立於德國國防軍指揮鏈之外。

報導中提到，KSK「不能繼續以目前的形式存在」，必須與德國聯邦國防軍「更好地整合在一起」。克朗普-凱倫鮑爾表示，未來KSK負責的任務將盡可能改由其他單位執行，且KSK將不再參與國際演習或任務，直到進一步通知為止。此外，KSK下轄4個連隊中，極右翼風氣最甚的第2連將全員解散，單位不再重組。

英國廣播公司（BBC）報導，德國軍方最新調查發現，KSK至少有4.8萬發子彈和62公斤炸藥不翼而飛；今年1月份，軍情機構通報KSK至少有600人疑似為極右翼支持者；今年5月，警方在其中一名KSK成員家中搜出部分爆裂物和武器。

《泰晤士報》（The Times）報導，已經被確定被右翼極端主義滲透的KSK部隊第2連的70名成員將接受個別調查，通過意識型態調查後才能重新分配到其他連隊服役。這項調查將由一名高階海軍軍官負責監督。

KSK部隊成立於1996年，約有1000名士兵接受危機應對訓練，包括在海外執行人質營救任務。雖然KSK任務屬國家機密，但眾所周知的是，該部隊曾在南斯拉夫內戰期間參與抓捕塞爾維亞軍事領袖任務，以期在阿富汗打擊塔利班和基地組織恐怖分子。

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