新北議員批消防安檢員不足　侯友宜：待中央員額訓練完畢全力爭取

▲新北市長侯友宜於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

台北市錢櫃KTV於4月發生火警，提醒各縣市府公安重要性。新北市議員陳世榮、李余典1日總質詢時，質疑新北市消防局消防專業安檢人員僅有155人，卻要面對列管的6萬多家場所，認為消防人力不足。對此，市長侯友宜回應，目前155人符合法規，另也會向中央爭取消防人力。

陳世榮指出，新北市升格後的消防法定編制員額為3,500人，實際卻僅有2,239人，消防人力不足造成每名消防員需服務1,115位民眾，造成超勤服務、業務繁重問題。

李余典則表示，消防專業安檢人員155人，面對新北列管6萬多家的場所，壓力會很大，新北應該以雲端大數據分析，把新北7個大隊針對消安問題分析，再進行人力調度，同時也要提升消防人車設備。

對此，侯友宜表示，目前新北市消防人力有2,339人，其中155名消防安檢人員，對應新北市公共安全場所，數量看似不足，但是符合中央法令規定。中央五年內要新增3,000名消防人員，待中央員額訓練完畢，市府會全力爭取員額，並通盤檢討消防人員服勤時數及超勤服務補償，建立更完善機制。

侯友宜強調，面對任何公安事件，絕對不能掉以輕心，事先預防比事後的任何作為都重要。公安問題涉及消防安全、環境安全、建築安全等面向。

侯友宜表示，市府目前由副市長謝政達督導公安聯合稽查小組至轄下公共場所行聯合稽查，除要求業者嚴格落實日常維護管理，稽查小組也不定期現場複查，若有安檢不合格即列管追蹤，並針對未改善營業場所於明顯位置貼上分級警告標示，落實三級管理機制。

針對消防安檢人員數量能否負荷安檢工作，消防局長黃德清補充，目前編制155人符合消防署規定標準，對於這155人也提供專業訓練，雖然消檢工作多且紛雜，但輔以其他消防人力相互調度，皆可確實完成安檢工作。

黃德清表示，侯友宜非常重視新北消防器材及設備，目前消防員每1人將配有2套消防衣，每年也編列預算購置雲梯車等消防設備，新北消防裝備、車輛，質量具佳，以六都來說，新北是首屈一指。