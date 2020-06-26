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家中曾窮到只剩2塊錢…孝順女高中生棄美國名校　留台照顧病母

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▲▼蔡錦賢長期提供胡同學協助。（圖／蔡錦賢辦公室提供）

▲蔡錦賢長期提供胡同學協助。（圖／蔡錦賢辦公室提供）

政治中心／綜合報導

新北市一名即將畢業的高中生胡同學，從小和媽媽相依為命，雖然家中經濟困頓，甚至家中一度曾「只剩2塊錢」，但胡同學沒有放棄，在淡水區關懷弱勢協會持續9年的協助下，今年爭取到美國芝加哥大學公費生資格，不過，孝順的她為了照顧生病的母親，決定留在台灣就讀大學，並立志協助更生人回歸社會。

胡同學小學2年級時，父親因案入獄，母親患有先天性心臟病、糖尿病、高血壓，脊椎、膝蓋關節性退化，行動不便，無法外出工作，家裡曾經一度只剩下2塊錢，後來接受淡水區關懷弱勢協會的協助，資助胡同學求學，讓她順利完成學業。

淡水區關懷弱勢協會創會理事長、新北市議員蔡錦賢26日在臉書發文表示，初次家訪時她才國小2年級，母親因患有先天性心臟病及糖尿病及高血壓，脊椎及膝蓋也有關節性退化，無法長久工作，家中又發生巨變，生活經濟面臨極大困境，家訪時，胡同學的家中只剩二塊錢，當母女接下關懷弱勢協會的慰問金和餐盒時，小女孩和媽媽都感動的哭了，讓他極為不捨。

蔡錦賢表示，胡同學為單親家庭，從小就很懂事孝順，時時刻刻照護母親吃藥，叮嚀母親愛惜身體，一路守護的孝行受到肯定，更是全國「孝行獎」史上最年輕得主。此外，她從小就勤奮好讀、品學兼優，就讀國小拿到總統教育獎，國中拿到新北市市長獎，現在高中畢業了以優異成績拿到國內外兩張畢業證書，更考取「美國10大名校」，但因不捨家中只剩母親一人，便放棄前往美國就讀而選擇留在台灣讀大學。

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