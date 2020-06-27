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「聽話水」滴了就倒！陸破獲大型新毒品案　渣男一年侵害400女

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▲▼大陸近一兩年流行於不法分子中的新型毒品聽話水。（圖／央視財經）

▲大陸近一兩年流行於不法分子中的新型毒品聽話水。（圖／央視財經）

記者陳政錄／綜合報導

適逢626國際禁毒日，中國大陸各方積極展現緝毒、掃毒成效，據《央視財經》報導，江蘇警方近日在打擊毒品過程中，破獲一起大規模的網路製售毒品案，涉案毒品是這幾年才於大陸興起的「聽話水」，雖外型看似「眼藥水」，但只要滴幾滴，就能讓人在幾秒內昏迷，還連帶引出10多起強姦案。

江蘇警方公告，該項最新破獲的大型網路製售毒品案，涉案人員900多人，遍及全大陸多個省份。

江蘇南京市公安局禁毒支隊毒品檢測室副主任張忠輝說，這種像眼藥水的東西，其實是一種新型毒品，內含有麻醉和精神藥品品種目錄列管成分，為「γ—羥基丁酸」，只需要幾滴，「在幾秒鐘之內就可以使人產生昏睡效果，並且在醒來之後對昏迷過程是失憶的。」

▲▼大陸近一兩年流行於不法分子中的新型毒品聽話水。（圖／央視財經）

▲聽話水外觀像眼藥水。（圖／央視財經）

大陸公安指出，這種毒品還可能偽裝成餅乾、糖果等，他們透過網路巡察時，發現銷售毒品的犯罪嫌疑人朱某，在聊天記錄中，將這種毒品稱為「聽話水」對外販售，轄下還有製造、包裝、二級代理、三級代理等一連串產業鏈。

最後，江蘇南京公安確認涉案名單達900多人，於2019年8月起陸續抓捕，有100人被採取刑事強制措施，查獲製毒原料涉及「甲基苯丙胺」、「γ—羥基丁酸」等成分有6700多公克。

大陸警方還發現，有十多起購買使用這種毒品，導致女性遭遇性侵的案件，與該犯罪團夥有關，犯罪嫌疑人多以約見網友為名，藉機投毒實施侵害，更有人拍下影片和照片。最後，警方共破獲10起強奸案件和1起強制猥褻案。

事實上，大陸江西五套新聞去年就曾報導，江蘇淮安有一渣男，在車上常備「聽話水」，透過網路聊天交友，伺機對女生性侵。經警方調查，甚至在該犯罪嫌疑人胡某的手機中，找到一年多來與418個不同女性在車內發生關係的影片，受害人年齡從20歲到50歲不等。

一名受害女子小趙在向警方報警時，僅說自己喝下胡某遞過來的飲料後，就意識模糊，懷疑自己遭到性侵，但「對於自己到底是在哪裡被侵犯的，卻怎麼也回憶不起來。」

►他奶奶的美麗小秘訣喔

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼陸媒去年報導，有渣男車上常備聽話水，一年多侵害超過400名女性。（圖／江西五套新聞）

▲▼渣男車上常備聽話水。（圖／江西五套新聞）

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