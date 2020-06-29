新北出現睡美人城堡　走進這條菜市場就能找到！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

您跟寶貝喜歡童話故事《睡美人》嗎？今天要來分享給您，在新北市有個新秘密景點，要到達這個秘景，得先穿過黃昏菜市場，再往小巷弄走去，才能找到這一片五彩繽紛，上面還有妙妙貓趴睡的「睡美人城堡」網美牆喔！

近日新北市推動老社區美化建設，其中「公寓外牆彩繪」更是遍地開花，讓人走到哪、拍到哪，形成一種現代藝術與老舊建築的衝突萌感。

因為要取得住戶同意，所以大部分彩繪外牆，都受限在1樓或防火巷等較小的範圍，但在板橋國慶郵局附近，有座老公寓獲得全體住戶支持，整面外牆被漆成孩子最喜歡的迪士尼樂園經典形象：睡美人城堡！

板橋國慶郵局的對面，在7-11跟康是美中間，有座「重慶黃昏市場」，沿著市場走進去，第2條小巷子左轉，走約10幾步再往回看，就能看到這面浪漫風的網美牆。

畫家在作畫的時候，巧妙融合窗戶等景色，讓這些屋主彷彿住在睡美人城堡裡面，看得我跟女兒DAHLIA都羨慕起來了，除了城堡以外，還有一些可愛的元素，仔細看，愛麗絲夢遊仙境的妙妙貓，不就躺在糖果屋的屋頂嗎？

城堡空降新北市，我們還特地做了睡美人的裝扮去朝聖。

唯一可惜的是，這邊沒有足夠的場地，可以供遊客盡情取景，我們得塞在路邊的小花圃拍攝，雖然網美牆的正前方是收費停車場，但畢竟是私人土地，我們沒開車也不太敢進去，而且裡面有沒上牽繩、超兇的狗狗，所以最後到旁邊的公園拍拍就好。

至少可以緩解一下想衝迪士尼的渴望啊～

不過要提醒大家，雖然這邊是菜市場，但拍照的時候，要注意聲量跟出入動線，避免干擾住戶喔！

板橋重慶里城堡彩繪網美牆

地址：板橋區重慶里149巷3弄，重慶市場內，仁愛兒童公園前

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。