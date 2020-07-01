領「三倍券」想幹嘛？　陳時中：我比較想搭「國內郵輪」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

振興三倍券今（1）日開放預購、綁定，近期也有不少網友激推使用方式。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也透露，領三倍券最想做的事情就是搭「國內郵輪」；而交通部部長林佳龍也有意邀請陳時中參加8/2首航；陳時中被問及此事，僅微笑點頭示意，沒透露是否會參加。

振興三倍券今上午九點正式上線，截至中午12點，已經有超過60萬人預購成功。預購實體券達到32.1萬人次、綁定數位券則有28.6萬人次，估算今天有望飆破百萬。行政院長蘇貞昌受訪時也表示，這次三倍券預購方式很多元，商圈、超商或者銀行等等分別加碼競爭，提供很多的優惠。

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而在國內6/7大解封後，外島成了近期超熱門的旅遊路線，旅遊業者也和基隆市政府合作，推出星夢郵輪「探索夢號」國內跳島4天行程，郵輪從基隆港出發後，一路「跳島」探索澎湖、金門和馬祖。

▲遊輪旅遊「探索夢號」將成為第一艘全球復航的國際郵輪。（圖／雄獅旅遊提供）

恰巧今天是每個禮拜一次的新冠肺炎疫情記者會，陳時中也不免被問到「拿到三倍券要幹嘛？」他則笑說「其實我比較想要去搭國內郵輪。」

國內郵輪跳島是在大解封后，相當受到關注的行程。交通部部長林佳龍表示，郵輪旅遊是交通部大力推動的振興方案之一，在「邊境嚴管、境內鬆綁」政策下，而且國內旅遊大爆發，若是搭遊輪，「就不會跟人家塞車、住房也不怕訂不到」。

林佳龍也有意在8/2首航邀情陳時中參加，因為該旅遊是經過交通部提案後、指揮中心同意的，所以也希望由陳時中來檢視。陳時中今則簡單回應，近期的確有在協助相關防疫措施，並未透露是否參加8/2首航。