年輕媽「揹幼女」騎車外送！網心疼打氣：我懂沒人帶的心情...

▲雲林的年輕媽媽載著女兒送外送，努力打拚精神獲網友稱讚。（圖／翻攝自臉書斗六人文社交圈）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情導致失業潮不斷，許多人為了生計，轉戰外送平台，當起外送員。29日有民眾在「斗六人文社交圈」的臉書社團PO出一張，媽媽把女兒綁在背後送外送的照片，辛勤的背影讓網友深受感動，紛紛替這位媽媽加油打氣。

有民眾在路邊拍到一名年輕媽媽，在大熱天把女兒綁在背在後面騎著機車外送，隨後將照片PO在臉書社團並寫下「辛苦了！」等字樣，雖只有一張照片和短短幾個字，字裡行間卻充滿了對這名媽媽的心疼。

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許多網友看到照片後，也紛紛在下方留言，替這位帶著小孩努力工作的媽媽加油，「這畫面真的讓人好心疼，也替小孩擔心」、「一切都是為了家計啊」、「看到請禮讓一下！真的很辛苦」、「加油！萬事小心，安全第一」、「我懂沒人帶的心情，辛苦偉大的媽咪」、「如果小孩有人可以幫忙帶，如果小孩可以上幼托，相信媽媽也不會選擇帶著小孩騎車送餐，一定有苦衷，願菩薩保佑母女平安」、「為母則强，加油哦！」、「要注意都不要中暑了，大家都是為了生活這位媽媽 加油了！」

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