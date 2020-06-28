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全國首創限量滿千送百綠竹筍消費券　來新北吃好筍、採筍Fun暑假

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▲ 全國首創限量滿千送百綠竹筍消費券 來新北吃好筍、採筍Fun暑假。（圖／新北市農業局提供）

▲ 全國首創限量滿千送百綠竹筍消費券，來新北吃好筍、採筍Fun暑假。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

2020年是否被疫情悶壞了，想利用暑假安排好吃好玩行程嗎？為推廣新北健康三寶「綠竹筍」，新北市政府農業局與各產區商圈的29家餐廳業者合作「來去新北找好筍」活動，推出全國首創限量的滿千送百綠竹筍消費券。另邀請大家到各產區體驗「田間廚房新北採筍一日遊」，每梯次原價1500元，優惠價800元，讓大家來新北吃好筍、Fun暑假。

農業局長李玟表示，新北健康三寶-綠竹筍種植面積約2328公頃，產量1萬2757公噸，年產值將近17億元，是新北市重要的綠金產業。新北綠竹筍的品質深受各界肯定，在田間管理幾乎不使用農藥、化肥，農業局及農會輔導筍農取得產銷履歷甚至有機的驗證，選擇新北綠竹筍絕對安全有保障！

▲ 全國首創限量滿千送百綠竹筍消費券 來新北吃好筍、採筍Fun暑假。（圖／新北市農業局提供）

▲ 遊客到各產區體驗「田間廚房新北採筍一日遊」。

農業局表示，後疫情時代來臨，又適逢暑假全家大小一起出遊的時節，因此特別與各產區商圈的29家餐廳業者合作「來去新北找好筍」活動，推出全國首創的綠竹筍消費券，7月1日起消費滿1千元就送1張100元消費券，不得抵當次消費，7月31日前到指定合作餐廳消費都能抵用，數量有限，要搶要快，相關資訊可上新北健康三寶「綠竹筍」官網查詢。

另外，農業局也與各產區農會合作，推出適合親子共遊的「田間廚房-新北採筍一日遊」活動，帶民眾深入產區體驗採筍的樂趣，還能在田間烹煮美味的料理，並且順遊周邊不同的景點，如八里十三行博物館、深坑老街、石碇烏塗溪步道、五股觀音山林梢步道、平溪森林小學放天燈、鶯歌陶瓷藝術館DIY彩繪等，遊程共計有八里、深坑、石碇、五股、平溪、鶯歌等6條路線共8個梯次，原價1500元，優惠價800元（含交通），6月30日中午12時開賣，線上報名或電洽：02-2311-2958、0912-837-650林小姐查詢。

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▲ 全國首創限量滿千送百綠竹筍消費券 來新北吃好筍、採筍Fun暑假。（圖／新北市農業局提供）

▲ 深坑線田間採筍趣。

▲ 全國首創限量滿千送百綠竹筍消費券 來新北吃好筍、採筍Fun暑假。（圖／新北市農業局提供）

▲ 五股線林梢步道漫遊。

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