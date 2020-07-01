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自然課種空心菜！小學生「帶一根回家煮」人母頭疼　7hrs後神轉：超好吃

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲國小生分得一根空心菜，還指定要煮，讓媽媽哭笑不得。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

國小的孩子上自然課學種菜，怎麼會讓人母傷透腦筋呢！一位媽咪就在臉書《爆怨公社》貼文，說她很喜歡老師帶孩子們種菜這類的自然課，「但是！可不可以多種一點？」接著貼出照片，只見孩子孝心滿滿地帶了「一根」回家給媽媽煮菜，讓原PO忍不住直呼「只發回一根還要媽媽晚上煮，實在很為難啊！」

「我要抱怨辛苦的國小老師！」這位媽媽文中表示，她很喜歡學校自然課會帶孩子種菜，但不知道是種得不多，還是要分的人太多，孩子只帶回「一根」空心菜，還要她晚上煮，讓原PO大呼為難。她也透露以往經驗笑說，「之前是3-4片被蟲蛀到一沖水就散掉的小白菜，這次好多了」、「不說了，我要來去買牛肉片了。今晚就空心菜炒牛肉吧！」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲煮一根空心菜難倒人母了啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

不過7個小時候，原PO更新貼文，補上一張「空『虛』菜炒牛肉」的照片，只見一盤滿滿的炒牛肉放上一根空心菜，看起來還很美味。畫面讓其他網友都笑噴，「怎麼這根菜看起來很好吃的樣子哈哈哈」、「改西式擺盤吧！一根應該夠了」、「吃一口肉啃一節空心菜，拿個尺量，看有多長平均一下」、「這給烏龜吃的嗎？」還有人笑說「如果一家三口剛好就一人一片」，吸引原PO回覆「我們一家四口，三個人吃葉子，一個吃梗。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這根空心菜看起來好美味啊 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

無獨有偶，留言處也有許多不知該哭還是該笑的家長們現身，「我女兒說『媽媽我今天有帶九層塔回來，妳可以煎蛋』，一手捧出來，嗯……大約10來片小小軟軟的九層塔葉子」、「我女兒小班時也帶過一片地瓜葉叫我煮給她吃」、「剛把3根四季豆切碎炒蛋的媽媽路過」、「那啥～你這比我家帶回來的大多了…… 我家的帶回來兩三根豆芽。」

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