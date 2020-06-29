客「屏東殺到台中」求留房間！他心軟破例：半夜難找住宿...後悔學教訓了

▲飯店示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

好心替他人著想，卻差點害到自己！一名旅宿業者在臉書抱怨，端午連假時，有客人臨時拜託他幫留房間，考量到半夜不好找房間，他便選擇相信客人、打破公司規定留了一間房。然而到了凌晨3點，客人卻無消無息搞失聯，害他差點被主管教訓，心中滿是後悔，也學到一次教訓。

「這位來自屏東的林小姐，謝謝妳讓我知道以後不能太同情像妳這樣的客人。」一名旅宿業者在臉書「爆怨公社」中發文，他表示端午連假某晚，一位林小姐打電話表示當天要從屏東趕來台中，誠懇拜託他留一間可容3大3小的房間，還說自己一定會到。

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原PO說，由於網路訂位已滿，按照規定只能現場訂房，但看對方如此誠懇，且半夜一定不好找住宿，惻隱之心油然而生，就答應幫對方留房間。

原PO指出，其實差這間大房他們就要滿房了，後面才來的客人他都一律告知沒有房間了，連主管問他為何不賣，他都回應「相信林小姐一定會來」。

▲原PO說，連假時旅館通常都是一位難求，林小姐臨時不來又不通知，實在不厚道。（圖／取自Pixabay）

到了凌晨3點，眼看林小姐還沒到，他便打電話詢問，沒想到打了5、6通，對方都不接，他才知道被放鳥了，「我取消她的訂房，改接現場客，幸好最後還是滿了，不然我都不知道會怎麼被訓話。」

原PO感嘆，有時候基層服務人員秉持著同理心給客人方便，都是得承擔風險的，自己都不知道會面臨怎樣的責備，同理心往往就是被這種人磨掉的，「希望以後妳再遇到有什麼事情需要其他服務人員幫忙，他們因為自己規定而無法幫妳的時候，妳一點都沒資格對他們大聲闊論、抱怨他們對妳哪裡服務很差。」

貼文一出，不少網友們點頭認同，「有時候真的覺得好心只有害到自己」、「如果遇到不理性的主管，可能會被訓到狗血淋頭吧」、「要求她線上刷卡，先付清房費再說」、「以後誰還敢接屏東林小姐訂單」。

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