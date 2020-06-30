國軍劍龍級潛艦擬試射「德製SUT重型魚雷」　睽違13年再度試射

▲劍龍級潛艦「海龍」、「海虎」。（圖／翻攝自中華民國海軍全球資訊網）



中央社訊

國軍漢光36號實兵實 彈演練將在7月13日至17日舉行，配合漢光演習，海軍 劍龍級潛艦明天擬在東南外海試射德製SUT重型魚雷； 若明天按照規劃執行，將是繼民國96年後再次試射魚雷 。

漢光36號實兵實彈演習7月13日至17日登場，16日 在台中甲南海灘實施聯合反登陸實兵實彈操演，並同步 執行台中港反特攻、清泉崗反空機降演練。

軍方人士今天透露，為配合漢光演習，海軍劍龍級 潛艦明天擬在台灣東南外海試射德製SUT重型魚雷，但 細節不便說明；若按照規劃執行，將是繼96年後再次試 射魚雷。

另外，根據漁業署所發布射擊通報，海軍明天清晨 4時至上午8時10分將進行年度重大訓練，操演區域為台 灣東南海域，禁止船隻進入。

根據海軍256戰隊隊史館「戰雷驗證命中目標成果 表」的記載，自92年至96年共有5次試射紀錄，其中在 民國95年10月4日、96年5月16日兩次試射，當時少將戰 隊長為現任參謀總長黃曙光上將，而其中一名上校艦長 則是現任艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將，兩次的演習名 城分別是漢光22、23號，地點分別是西南海域及蘇澳外海。

另外，美國在5月21日批准對台軍售18枚MK-48 Mod6 AT重型魚雷（MK-48 Mod6 AT HWT），MK-48 AT重 型魚雷為MK-48魚雷升級版，能以時速52公里以上的速 度巡航，最大衝刺航速每小時102公里，採用MK-48的聲 納探測器、導引及控制系統、電力系統及靜音技術（減 少被探測的機會），達到台灣不對稱作戰戰略目的，可 望取代海軍現有潛艦海龍、海虎使用德製SUT重型魚雷 。（編輯：蘇龍麒）1090630

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