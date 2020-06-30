「牙膏」也算化妝品！　中國推化妝品監管新規





▲大陸公布化妝品監管新規。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

近年中國大陸化妝品、美妝保養品等市場蓬勃發展，為抑制市場亂象，有序發展「美麗商機」，大陸國務院29日發布《化妝品監督管理條例》，於2021年1月1日起施行，內容包括首次將牙膏參照普通化妝品管理；打擊假冒偽劣，加強網路銷售監管等。

新華社報導，中國大陸目前是全球第二大化妝品市場，近年來市場規模年增率達10%以上，目前註冊企業7萬多家，持生產許可證的5000多家。據統計，化妝品企業中，有90%以上採用委託方式組織生產，市場上共有75%以上的產品為委託生產的產品。





▲牙膏也在大陸化妝品新規的監管範圍內。（圖／CFP）

新版本條例主要規定有，將牙膏也參照普通化妝品標準，進行管理，於化妝品假冒偽劣和非法添加問題項目上，添加一系列新規定，增加懲罰力度，明確禁用物質範圍，另在懲處公司的基礎上，增加「處罰到人」的規定，嚴重者禁止其5年直至終身從事化妝品生產經營活動。

隨大陸網購化妝品成為新消費趨勢，條例也規定，網路銷售化妝品的賣家為責任主體，平台應要求進行實名登記，承擔管理責任。另對商平台經營者和平台內化妝品經營者不履行相關義務等違法、違規行為，藥監部門將依法給予警告、罰款、責令停業整頓等相關行政處罰。

大陸國家藥監局化妝品監管司官員表示，在產品安全性要求不降低的前提下，將一般清潔類及宣稱具有防齲、抑牙菌斑、抗牙本質敏感、減輕牙齦問題等功效的牙膏按照普通化妝品實施備案管理；宣稱上述功效的產品，在按照功效評價標准進行人體功效驗證後，應當將相關評價依據對外公開，接受社會監督。

北京工商大學教授董銀卯表示，管理條例在違法責任的細化和懲戒力度加強，體現了監管部門貫徹執行「四個最嚴」的工作方針，給現階段有待規範的企業行為和化妝品產業鏈條中，所謂「灰色地帶」敲響了警鐘。

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