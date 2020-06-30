這些謊可以被原諒！感情中遇到這7種狀況　說謊不算是罪過

▲誠實是感情的基礎沒錯，但某些時候「善意的謊言」是可以被原諒的。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

日常生活中，我們常會說一些「善意的謊言」，某些時候這些善意的謊言可以幫助建立人際關係。如同科學家表示，人們通常會希望你有良好的意圖，而不是聽到「真話」，這意味著，當你想保護伴侶的感覺，或以其他方式使另一半有正向感受時所說的謊言並不是罪過，不必為此感到內疚。國外網站《Bright Side》整理出感情中遇到的7種狀況，在這些情境下，說謊不但是可以被接受的，甚至還能替對方帶來正向感受。

1. 當你陷入虐待關係時

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虐待關係與真正的親密感或理解程度無關，在這種情況下，應該將自己的安全作為首要考量。如果你正在尋求幫助或試圖離開另一半，應該要非常謹慎，以免引起對方進一步的侵略和暴行，你可能需要對自己的行為舉止、來電和你對外做出的聯繫撒謊，避免讓自己處於危險之中。

2. 當你的伴侶詢問你對他人的感受時

有時我們會經常想避免另一半提出的「很難回答」的問題，像是：你愛過我之外的人嗎？你覺得他或她有吸引力嗎？如果你認為你們的關係中一切都好，而且你也並不打算與現在的伴侶分手，那麼無論事實是什麼，說出他想聽的話都是最正確的選擇，雖然誠實很重要，但是伴侶的感受更重要。

3. 與另一半分手時

主動提出分手，從來都不是一件容易的事，你需要找到聰明的方法告訴你的伴侶，「我們結束了」。此時最不需要的就是用言語刺激他，讓你成為他心中怨恨跟指責的對象，這也會傷害到你曾愛過的他，用友好的方式分手，可以保有對方跟自己的尊嚴。

4. 當你想停止爭執時

當你和你的伴侶無法就某件事達成共識時，會引起雙方很大的壓力。這種時候必須重新審視、考慮這場爭執的重要性。如果想修復關係或是讓緩解彼此的壓力，可以先表達自己的歉意，並假裝接受對方的觀點，以停止爭執為首要考量。

5. 當你的伴侶送了爛禮物或煮了難吃的菜

你總有遇過另一半送了爛禮物的時刻，可能當下會相當震驚，為對方的品味感到不可思議，但這時候可千萬別說真話，肯定對方的用心更重要；另一半難得下廚，卻端上一桌不甚美味的菜，批評只會更容易令對方不安，如果給予正向鼓勵，會讓你們的關係變得更好。

6. 想取消約會而沒有充分的理由時

剛開始與新對象建立戀愛關係時，有時候會不想赴約，但說出實情可能會影響對方的觀感，遇到這種情形，最好找一個合理又不傷人的理由回絕這次的約會，這樣可以替自己保有一些空間，卻又不會傷害到對方。

7. 不喜歡伴侶選擇的衣服或新髮型時

如果另一半興高采烈跟你分享自己買了一件新衣服、或換了新髮型，但卻不是你喜歡的風格時，最好委婉一點或不要告訴他你的真實想法，大部分的人都不喜歡自己的品味被批評，你也無法控制你的另一半，但是你可以選擇用合適方式表達。