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山盟海誓攏係假！12星座背叛愛情的理由大公開　牡羊「氣到分手」！

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▲▼星座,愛情,星座好朋友,失戀。（圖／翻攝自pakutaso、PEXELS）

▲一段愛情的逝去有很多理由，12星座會走到這一步的原因也各有不同。（圖／翻攝自pakutaso）

記者張惠媛／綜合報導

山盟海誓言猶在耳，他的心卻說變就變？！每段感情的消逝，一定都有一個理由，《星座好朋友》整理出12星座會背叛愛情的原因，如果真的到了這一步，還是要好聚好散哪。

牡羊座：氣不過

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性格直爽的牡羊們雖然會為了愛而道歉、求原諒，不想讓感情破裂，但他們的忍耐真的有限，如果常常讓他覺得氣不過，那他可是會因為「太累了」而氣到不想愛喔！

金牛座：錢

說到錢就是很現實的因素了，兩人之間有愛情也要有麵包，如果沒有基本的經濟能力或存款，或是常常為了錢煩惱，那金牛座會覺得這段感情沒有未來，寧可放棄你放棄愛，所以今年的戀人還是要先把自己的生活顧好，他們才會更有安全感。

雙子座：更優秀的人

多變的雙子座喜歡的也是新奇的人，越能吸引他的目光，就越讓他無法自拔，雙子座會在心裡默默比較，看看誰能帶給他更多新鮮感，他們完全可以為了更優秀的人而放棄現在的感情。

巨蟹座：家人

巨蟹座相當顧家，所以家人在他們的心中佔有很重的比例，家人給予的意見他們多半也會聽，如果家人不滿意巨蟹座的另一半，他們可是會為了家人而拋棄愛情的。

▲▼星座,愛情,星座好朋友,失戀。（圖／翻攝自pakutaso、PEXELS）

獅子座：低聲下氣

一向趾高氣昂的獅子座，如果都已經低聲下氣了，另一半還抬高自己的氣勢，對他們頤指氣使，會讓他們更不滿，一開始可能會覺得「你開心就好」，久而久之等到獅子受不了之後就會放棄這段感情。

處女座：被羞辱

挑剔的處女座其實也可以忍受被挑剔，但挑剔過頭、變成在羞辱他，那可是不行的，如果要處女座改掉你不喜歡的事情，他會願意改，但表達時可要注意，如果太過頭，處女座是不能接受的。

天秤座：忍太久

愛好和平的天秤，最不喜歡的事情就是吵架，他們會習慣性忍著對方，想著過了就算了，畢竟也不是什麼大事，但如果對方食髓知味，時間久了天秤也會受不了，忍到一個極限後他就會提出分手。

天蠍座：謊言

雖然天蠍對愛情很忠誠，但一旦被天蠍發現你欺騙過他，那他心中的警報就會變得很敏感，時不時會響起來，當你讓天蠍築起防備心之後，一切就有了變數，即使是善意的謊言，他們也可能無法接受，到了那時候可就要小心了。

▲▼星座,愛情,星座好朋友,失戀。（圖／翻攝自pakutaso、PEXELS）

▲如果感情走到這一步，那彼此就好聚好散吧。（圖／翻攝自PEXELS）

射手座：沒感覺了

雖然有些人說「平淡的愛才是愛」，不過如果太過平淡，射手座就會開始懷疑「自己對你還有愛嗎？」這個沒有結果的答案讓他越想越心煩，這時只要出現一個人能帶給射手更多新鮮感，那他就會知道自己對你真的沒感覺了。

摩羯座：工作

身為工作狂，摩羯無論有沒有戀人，都會以愛情為優先，企圖心強的他們，如果工作能有更好的發展，即便是遠距離他們也會前往，但他們的工作狂性格，往往無法兼顧異地戀，於是也就會為了工作跟另一半分手。

水瓶座：不爽

到底什麼事情會讓外星人水瓶座放棄感情呢？那就是讓他們很不爽的時候！水瓶會因為你不珍惜、不看重他們的付出而感到不爽，如果有了這種情緒，那他們也很可能會直接跟你說分手。

雙魚座：新戀情

充滿粉紅泡泡的雙魚座，總是抵擋不了愛情的悸動，誰能懂他溫柔體貼、浪漫多情的內心，他就會被那個人吸引，不過他們也會有愧疚和罪惡感，不至於第一時間說背叛就背叛。

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