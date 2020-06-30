抗議閣員性別比失衡擬集體請辭後　政院性平委員「留不留」動向不一





▲行政院發言人丁怡銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

520內閣名單公布後引發性別比例失衡爭議，政院性平委員一度要以集體請辭表達不滿。30日是這屆性平委員任期最後一天，其中9位委員只當了一屆還可以續任，至於「留不留」目前還動向不一。行政院發言人丁怡銘表示，新任性平委員的名單待院長核定後會盡快對外公布。

18位民間性平委員在5月中發表聯合聲明，對女性閣員比例史上最低表達不滿。聲明中提到，「看到內閣名單已非『失望』2字可以形容，當台灣女性企盼在社會上各行各業就職、擔責、主事；當性平伙伴們從中央部會、三級機關、到地方政府持續積極推動性別主流化，要求、責成任一性別比例不得少於三分之一的時候，看到最高行政機關這樣一份單一性別超過90％的內閣名單，我們啞口無言，不知所措。到底這個執政團隊要傳遞給台灣社會、台灣女性同胞什麼樣的訊息？」

黃淑玲、陳秀惠、方念萱、黃煥榮、何碧珍、卓春英等性平委員30日召開「『無職可辭』記者會－從內閣性別比例嚴重失衡談起」記者會，重申對內閣性別比失衡的質疑。針對是否留任性平委員，方念萱表態個人不續任；黃淑玲、余秀芷則表示選擇留任，盼在體制內繼續改革。

對於性平委員的意見，行政院發言人丁怡銘表示，性平委員們的寶貴意見，政府都會作為施政的參考。至於新任性平委員的名單，待幕僚單位送進院長室，並向院長報告後，院長會進行簽核程序。目前還在幕僚作業，等院長核定後，名單一定盡快對外公布。