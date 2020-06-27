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撞死人求分期賠償！肇事者下秒「129萬買車」　家屬回應了

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▲▼車禍示意圖。（圖／達志示意圖）

▲肇事者與死者家屬協議分期付款方式賠償，但是卻被地院發現下個月付了129萬的尾款。（示意圖／達志示意圖）

記者林彥臣／綜合報導

桃園市李姓男子去年10月間開車行經大溪區未禮讓直行車直接左轉，撞上直行的張姓少年，雙方經過協調之後，達成以分期方式賠償100萬元的協議，不過李男至今尚未完成賠償，卻被地院查出，事發隔月就付清市價高達139萬元的Lexus豪車尾款，法官痛斥其直視人命價值不如自小客車，行徑令人不恥，審理後依過失致死判處李1年6月有期徒刑，全案還可上訴。

檢警調查指出，34歲的李姓男子在去年10月9日早上8時許，駕車行經大溪區康莊路未禮讓直行車先行突然左轉，導致對向騎乘機車張姓少年剎車不及，迎面撞上，因頭部重創送醫急救仍宣告不治，李男留在現場坦承肇事，張姓少年的父親事後對李男提告。

桃園地院指出，李男轉彎時未讓直行車先行是造成張姓少年死亡主因，導致被害家屬喪失至親精神痛苦，雖張姓少年本身有過失，李男至今未和被害家屬達成和解，事後雖允諾除保險理賠金300萬元外，本身願意賠償100萬元，還要求分期付款，頭期承諾先給30萬元，剩餘70萬元按每月給付10萬元，直至還清為止。

未料，事發隔月，李男以貸款129萬元付清購買LEXUS豪車尾款，總價139萬元，桃園法院認為，李男有錢或願負債籌資購買豪車以供己享受用車尊榮，竟無意踐履應擔賠償責任，甚為購車所實支金額遠高於允諾賠償金額，尤其對1條遭其終結年輕生命無比輕賤，直視人命之價值不如自小客車般，其所提「分期賠付」方案，相較於對車商係1次付清尾款，宛若係對被害人家屬之施捨、恩賜，其態度極為卑劣，令人不恥，依過失致死判處李1年6月有期徒刑。

根據三立新聞報導，肇事者李男家屬回應，「車禍之前的事情啊，那台車還沒車禍就買很久了，早就已經訂好了」、「他訂好了，還沒交車而已」、「交了啦，他那車交了啦，開很久了，還沒有交勒…」。

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