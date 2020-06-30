大陸漁船剋星　海巡新造100噸級巡防艇首艘開工

▲海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫-100噸級巡防艇17艘建造案」首艘10087艇30日在中信造船股份有限公司舉行開工祈福儀式 。（圖／海巡署提供，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫-100噸級巡防艇17艘建造案」首艘10087艇今（30）日在中信造船股份有限公司舉行開工祈福儀式，由艦隊分署謝慶欽分署長與中信造船股份有限公司董事長韓碧祥共同主持，未來將成為大陸漁船剋星。

▲▼10087艇模型、開工祈福。

海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫-100噸級巡防艇17艘建造案」預算為新臺幣42億3千474萬8000元，採最有利標方式辦理採購，由中信造船股份有限公司得標承造。

首艘10087艇，船長達40公尺，比以往舊型100噸艇34公尺更長、更大，並採用硬稜泌船型，可大幅提升耐浪性，於蒲氏風力9級時，仍有執行任務之能力，優於目前100噸巡防艇平均最大耐浪8級之強度。

▲▼10087艇造型、開工儀式。

另在型艇的左、右舷外板上，特別設計加裝大型防撞碰墊，並搭配射程達95公尺以上且可水平360度、上下30度轉動操作之高壓水砲，以強化巡防艇執法能量，面對不法越界作業之大陸漁船，將可採取更強勢的扣留手段，確保台灣漁民安全及作業權益。

艦隊分署表示，籌建海巡艦艇發展計畫是守護藍色國土的重要藍圖，目前6種船型均已開工建造，且建造進度均正常甚至大幅超前，未來也將如期、如質、如預算完工交船，全面提升海巡艦艇執勤能量，落實政府「國艦國造」政策，有效捍衛我國主權及漁權，確保民眾生命財產安全。

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