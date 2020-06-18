買春「不舉」賴皮想退錢…援交妹：還是要付！　嫖客搶她錢包閃人

▲楊姓男子花1500元買春，過程中因自己「不舉」認定性交未完成，強行拿走應召妹錢包內的2200元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

楊姓男子支付應召女甜甜（化名）1500元後2人開始性交易，怎料過程中不管甜甜用甚麼方法助興，楊男依舊「不舉」，隨後楊男自認這樣性交未完成不應該算錢，竟強行取走甜甜錢包內的2200元逃離現場。甜甜氣的馬上報警處理，而楊男遭逮後被依強盜罪送辦，法院判處有期徒刑2年8月。全案仍在上訴中。

楊男2019年11月23日傍晚與應召女甜甜約定性交，2人談妥一次1500元後，楊男在摩鐵內先付2000元，甜甜找他500元。性交過程中，甜甜盡力想滿足楊男，沒想到他卻一直軟趴趴不舉，眼見時間流逝仍未有起色，後來楊男主動喊停，並自認這樣性交不算完成，要求甜甜還他先前支付的性交費用。

接著，楊男主動拿起甜甜放在梳妝台上的皮包想拿錢，甜甜見情勢不妙，即衝上前阻止並與楊男拉扯，而雙方互相爭奪皮包的過程中，楊男還用枕頭摀住甜甜臉部，以強暴方式故意讓她難以脫困，進而取走皮包內的現金2200元，得手後再立馬穿上衣服逃離現場。

經歷一番鬥爭，甜甜除了頭部受傷、雙手及右腳也都掛彩，情急之下她衝出摩鐵後，也馬上拍下楊男機車車牌號碼至附近警局報案。

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高雄地院審理時，楊男坦承犯行，表示雙方已和解、他已賠償女方7萬元，法官見他深具悔意、事後已盡力彌補，考量他只是一時失慮，審結減輕刑期盼他2年8月。全案仍在上訴中。

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