中信華航聯名卡第三季上市　預告將推業界最優「刷卡集哩」優惠

▲中信華航聯名卡將於第三季嶄新上市。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

中華航空宣布與中國信託商業銀行攜手合作《中國信託‧中華航空聯名卡》，全新聯名卡預計於今年第三季正式上市，結合航空旅行與日常生活，刷新飛的自由度。華航預告將推出各類業界最優的卡友優惠，消費筆筆有「哩」。

華航與匯豐(台灣)銀行聯名卡於2020年6月30日結束合約；華航感謝匯豐（台灣）銀行從2010至 2020年長達十年的合作，為華航會員提供各類刷卡優惠及福利，共創會員對華航的品牌忠誠度。

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▲華航預告，會推出各類業界最優的卡友優惠，消費筆筆有「哩」。（圖／記者呂佳賢攝）

全球新型冠狀病毒疫情趨緩，景氣逐漸復甦，配合各國防疫政策、國際航班亦陸續恢復。華航表示，作為國內航空產業領導品牌，與台灣最大銀行中國信託商業銀行合作發行聯名卡，將綜合國內航空及金融產業最大效益，同步提升所有會員、卡友的使用體驗與感受，意義非凡。

嶄新的聯名卡將提供華航會員業界最優的各類刷卡集哩優惠，其中包含四大專屬獨家尊榮禮遇，「哩程的速度、禮遇的寬度、旅程的深度及體驗的溫度」。華航預告，會推出各類業界最優的卡友優惠，消費筆筆有「哩」，敬請拭目以待。

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