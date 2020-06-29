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訂單備註「救命...」　商家秒報警！警方到場揭超傻眼原因

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▲▼美團外賣。（圖／CFP）

▲美團外賣。（示意圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

江蘇南京一間燒烤店，近日接到一筆外送訂單，上頭客人的備註卻讓店家看傻眼，當下立刻報警處理。事後，警方到現場調查，才發現這是一場烏龍。消息一出，掀起不少網友熱烈討論。

據《現代快報》報導，燒烤店28日接到的一筆外送訂單，裡頭的備註欄竟寫著「幫忙**黃**，救命，謝謝」，店家負責人表示先前曾看過類似透過外送訂單向外求助的新聞，擔心顧客可能面臨危險，於是立刻報警。

警方獲報後，不敢貿然撥打訂單上的電話，只能透過地址前往顧客的家裡。李姓男子看見員警也嚇了一跳，連忙解釋自己犯了菸癮，擔心外送員不幫忙送，所以才在備註欄特別寫下「幫忙帶包黃南京，『救命』，謝謝」的字樣。

▲▼外送備註讓店家看傻眼。（圖／翻攝現代快報）

▲外送備註讓店家看傻眼。（圖／翻攝現代快報）

不過事實上，外送系統會偵測一些不雅字詞，如香菸品牌等，所以才把李男原本打好的備註，自動換成*字。這讓警方哭笑不得，但還是提醒對方，以後點餐不要亂寫備註訊息（干擾性文字），如有特殊需求，可以透過電話聯繫外送員，以免造成不必要的麻煩。

消息一出，不少網友留言表示，「即使沒有屏蔽，看見救命兩個字也會報警吧」、「這種事少干（幹）！！萬一真的需要救命的被當做玩笑，豈不是間接害死人嗎？」、「不要隨便寫救命啊大哥」、「浪費資源！」、「自己去買不行嘛？給你懶的」、「就不該讓小哥幫你買煙，憑什麼人家幫你？這種事也想的出來」。

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