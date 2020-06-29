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5色中衛口罩又來了！電商今明加碼再開賣　3平台買MIT口罩不用手刀搶

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▲屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩。（圖公關提供）

▲人氣超夯的「中衛醫療口罩」一開賣就秒殺。（圖／公關提供）

記者洪菱鞠／台北報導

網購業者在端午連假期間每天開賣中衛醫療口罩後，照樣秒殺，也帶動站上關鍵字搜尋直接翻3倍，蝦皮購物宣布今明兩天（6/29、6/30）再加碼開賣5款中衛口罩，共有5種顏色可選，並於7/1再推口罩接力賽；若不想加入中衛搶購戰局，東森購物、生活市集、松果購物3大電商隨時都可下單買到MIT醫療口罩。

蝦皮購物在端午連假天天開賣中衛醫療口罩，帶動站上關鍵字搜尋量翻3倍，為持續提供醫療口罩滿足民眾防疫需求，6/29、6/30這兩天傍晚17:00將於蝦皮超市再加碼釋出中衛口罩，提供酷黑、軍綠、深丹寧、櫻花粉、薰衣紫等5種顏色選購，單盒50片裝，每盒售價300元，每人每日限購1盒。

此外，蝦皮24h於7/1凌晨0點推出口罩接力賽，除了每日皆會限量販售的淨新藍綠雙色口罩及限時釋出的中衛彩色口罩，更加碼販售中衛兒童款粉藍色口罩、中衛酷黑3D立體口罩、摩戴舒醫用平面/鑽石立體口罩等，共計釋出超過20萬片口罩。

東森購物站上開放預購「台灣巧護士」MIT成人醫療口罩，單盒50片裝，售價699元，共有藍、綠、粉紅3色，下單將隨機出貨不挑色，最多可一次購買10盒，下單後預計最快5天出貨。口罩也持續補貨上架中，建議消費者可隨時留意網站開賣資訊。

生活市集目前販售威欣利、淨新、順易利3大MIT品牌醫療口罩，其中，威欣利、淨新以成人款平面口罩為主，單盒50片裝，折扣後價格429～598元不等，每人限購1組，一次最多可入手10盒；順易利則是3D醫用口罩兒童款，1包50入，折扣後賣738元，每人限購1組，下單最多可購入2包。

松果購物提供加利、順易利、淨新等醫療口罩品牌選購，單盒50片裝，搭配站上折扣優惠方案，價格413～649元不等，皆不限購，除了成人款，也上架兒童款3D立體口罩，並有幼童、小童尺寸可挑選，讓家長更容易幫小朋友買口罩，不用再煩惱買不到或買到不合用。

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