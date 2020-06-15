「罷免王浩宇」粉專宣布連署人數突破5萬人　罷王粉「趕快整合…」

▲「罷免王浩宇」粉專宣布連署突破50,000人。（圖／翻攝自罷王粉專）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷免王浩宇」粉專15日下午、於臉書宣布罷王連署人數突破50,000人訊息！立即引發網友熱議，網友紛紛回應「罷免造謠造假議員，洗刷中壢人污名！」、「要打鐵趁熱趕快出來整合，趕快動作。」…不過，也有網友冷回「爆100萬也沒用，有幾個中壢人才重要」？

▲罷王粉專感謝林同學無償提供海報設計。（圖／翻攝自罷王粉專）

面臨「罷王」事件展開，王浩宇15日仍一如日常出席武陵高中畢業典禮，服務工作不停歇。「罷免王浩宇」粉專於臉書PO出狂賀罷王突破50,000人連署訊息指出，感謝各位罷友的支持，讓本團突破5萬人，達成了一個小的里程碑，但還是需要罷友們繼續把罷王的理念分享給全台灣其他民眾知道，讓這場由公民自覺的剷除惡質網路歪風運動，得到最後的成功。

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，王浩宇第一時間在臉書透露死訊，開頭還寫「力挺韓國瑜」，挨批消費死者，事後雖刪文澄清，仍遭不滿王行徑的人士於臉書發動「罷王」連署，短短幾天即突破50,000人連署。

罷王人士臉書貼文指稱，罷王粉專和社團都是一些認為王浩宇行為與言詞不當，有損中壢人形象的在地青年所組成。所以現階段所有罷王相關的經營都是小編們自掏腰包和時間投入而成的，目的是讓中壢人能夠順利解除被王浩宇所霸占的在地話語權，也讓他在不適任的位置上滾蛋。當然缺錢缺人的這場罷王活動的困難，尤其最後需要8萬多票才能有機會成功，所以從一開始我們就步步為營。

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