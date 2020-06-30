挪威航空取消97架波音飛機訂單　再追討737MAX釀禍損失

▲ 波音737 MAX 8 客機。示意圖，與本文無關。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

總部位於挪威首都奧斯陸（Oslo）的航空公司「挪威穿梭航空」（Norwegian Air Shuttle）29日表示，目前已經取消97架波音飛機的訂單，並要求波音公司賠償因737 Max和787夢幻客機停飛、故障所造成的損失。消息流出後，波音公司也開始對相關的系列飛機進行測試，希望能克服當前危機。

據《CNBC》報導，挪威航空取消了97架波音飛機的訂單，其中包含了92架737 Max、5架787夢幻客機（Dreamliner），另外還有兩款與「GoldCare」服務協議相關的機型。

挪威航空表示，他們將要求波音公司退還交付飛機前所預先支付的款項，並請對方「賠償737 Max停飛及787夢幻客機故障所帶來的相關損失」。

▲長榮航空也有引進波音787夢幻客機。（圖／記者湯興漢攝）

在2019年3月時，737 Max因為造成了346人死亡的致命性空難而停飛，而挪威航空當時擁有的163架飛機中，就有18架737 Max，因此損失慘重。加上今年新冠肺炎疫情嚴重，因此挪威航空一直陷入困境，目前仍在苦苦掙扎當中。

挪威航空取消訂單的消息傳出後，波音公司昨日便開始對 Max相關機型的飛機進行飛行測試，希望能度過當前最大的危機。