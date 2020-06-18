美國新型波音KC-46加油機研發一波三折　油箱內再度出現不明碎片

▲波音KC-46加油機油箱內再度發現不明碎片。（圖／翻攝自波音公司官網）

實習記者王詩晴／綜合報導

據美媒《AirForceTimes》報導，原本有兩架最新波音KC-46加油機要交付到北卡羅萊納州的西摩－強森空軍基地（Seymour Johnson Air Force Base）。不料在6月12日順利交付完第一架後，在第二架的油箱裡發現不明碎片，被迫延遲此架飛機交付時間。

美國空軍表示，此碎片來自「非標準工廠重工」，並非造成空軍在去年3月被迫暫停波音KC-46交付的「生產線品質疏忽」。也聲明這些碎片不會影響往後波音KC-46的交付，而軍方也會致力於修正此機型油箱頻頻出現不明碎片的問題。

KC-46為波音新一代空中加油機，此機型以波音767為基礎改造，計畫取代服役超過50年的KC-135以及服役超過30年的麥道KC-10。但此機的研發一波三折，而油箱內有不明碎片則是最常出現且最難克服的問題。

▲ 美軍KC-135空中加油機。（圖／本報資料照片）

波音公司在2019年一月交付了第一架KC-46，但在短短一個月後，就在多架波音KC-46的油箱中發現不明碎片，造成潛在安全隱患。

到目前為止，波音公司已交付了34架KC-46分別到堪薩斯州的麥康奈爾空軍基地(McConnell Air Force Base )；奧克拉荷馬州的阿爾圖斯空軍基地（Altus AFB）；新罕布殊爾州的皮斯空軍國民警衛隊基地（Pease Air National Guard Base）；以及北卡羅萊納州的西摩－強森空軍基地（Seymour Johnson Air Force Base）。而美國空軍訂購總數高達179架。