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北京再增7確診！巴士司機逛市場太熱...「拉下口罩透氣」9天後確診了

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▲▼北京封閉所有來自新發地市場肉類海鮮,商家配合下架採樣。（圖／翻攝新京報）

▲北京多數病例與新發地市場有關。（圖／翻攝新京報）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京11日爆發第二波新冠肺炎疫情，根據今（30）早通報，29日新增7例本土確診。好消息是，本輪疫情首位治癒患者29日上午出院，被問到「怎麼就感染」時表示，他以為疫情緩和放鬆了警惕，去新發地市場時因為天氣熱，會時不時拉下口罩透透氣，可能是這些小動作染病。

據《新京報》報導，該位何姓患者是一名56歲的機場巴士司機，他3日在新發地市場牛羊肉大廳買羊肉，停留約20分鐘，2天後出現乏力症狀，12日出現發燒症狀，最高體溫約攝氏38度，到醫院就診時證實感染新型冠狀病毒，電腦斷層掃描顯示右肺上葉磨玻璃影，13日以新冠肺炎（普通型）收入北京地壇醫院。

何患者入院後第二日，體溫最高達39.8度，並有咳嗽症狀，隨後於16日體溫恢復正常，臨床症狀、影像及化驗指標於數日內相繼好轉，並於21日、26日2次核酸檢測均為陰性，達到出院標準。被問到「怎麼就感染」時，他表示，早前的疫情過去後，他放鬆了警惕，上市場因為天氣熱會時不時拉下口罩透透氣，可能是這些小動作令他染病。

▲▼北京,疫情,夜場,核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

▲北京開展大規模核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

據大陸國家衛健委30日通報，29日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，其中境外輸入病例11例（廣東4例，上海3例，四川3例，甘肅1例），本土病例8例（北京7例，上海1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海） 。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者4例（境外輸入3例）；當日轉為確診病例3例（境外輸入3例）；當日解除醫學觀察4例（境外輸入3例）；尚在醫學觀察無症狀感染者99例（境外輸入60例）。

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