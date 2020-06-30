日環球「超級任天堂世界」延後開幕　Switch生產近期恢復正常

▲任天堂遊戲機Nintendo Switch。（圖／CFP）

記者康心禹／綜合報導

任天堂（Nintendo）社長古川俊太郎26日對外表示，日本環球影城（USJ）中所建造的新園區「超級任天堂世界」（Super Nintendo World），原本預計7月底開幕，然而受到疫情的影響會延期開幕。此外，主力遊戲機「Nintendo Switch（NS）」已經重新恢復生產。

據《朝日新聞》報導，超人氣樂園日本環球影城與任天堂合作，斥資超過500億日圓，打造全球首個「超級任天堂世界」（Super Nintendo World）園區，先前消息一出後引發關注。

新園區的焦點是以人氣角色「瑪利歐」為主題的遊樂設施，原本預計要在7月底前開幕，不過受到疫情影響需要重新評估，具體開幕時間將由環球影城對外宣布。

另外，任天堂主力遊戲機「Nintendo Switch（NS）」先前受到疫情影響導致中國工廠生產停滯，已於6月後恢復生產計劃。古川曾表示，「預計在夏天左右能恢復正常。」

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