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311海嘯無情捲走「99歲獨居嬤」　耗9年終確認身分...外甥淚謝

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▲▼ 阿部。（圖／宮城縣警）

▲宮城縣警方29日表示，目前已經確認阿部老奶奶的身分，讓她的遺體回到家人身邊。（圖／宮城縣警）

記者王佩翊／編譯

日本311大地震事發距今已9年，有多具罹難者遺體至今仍無法辨認身分。宮城縣警方29日表示，一具2011年5月在石卷市某處海灣被發現的無名遺體終於成功確認身分，是當時獨居在石卷市南濱町的99歲老太太阿部葵羽（阿部きう，音譯），家屬預計在7月2日領回遺體。另一方面，目前宮城縣內仍有7具身分不明的311大地震罹難者遺體。

根據《每日新聞》報導，2011年311大地震時，獨居在宮城縣石卷市南濱町的99歲阿部葵羽不幸遭海嘯捲走，此後便下落不明。直到2個月後，一名漁夫才在距離阿部家13公里遠的一處海灣內發現她的遺體，不過當時遺體受到劇烈損傷，身上也沒有遺留任何物品，因此相關單位都無法辨識罹難者身分。

時隔多年，宮城縣警方從遺體被發現的地點推算罹難者可能的居住場所，再以依靠母系遺傳的線粒體DNA進行檢測，確定與阿部的多名親屬基因資訊吻合。據了解，工作人員透過遺體的骨骼復原出的肖像畫也與阿部本人極為相似，因此才確認身分。

阿部葵羽的外甥管野一之得知消息後表示，「感謝相關單位在9年的漫長歲月中，持續不懈地尋找阿姨的身分。如今終於能夠好好地供養我的阿姨，真的很開心。」宮城縣將於7月2日將阿部的遺體轉交給外甥管野。

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