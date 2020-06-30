旅運量上升！高鐵兩大專案吸客　衝台南「住五星飯店」只要2450元

▲高鐵旅運五月開始直線上升。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎在台疫情趨緩，因此近期國旅人潮大爆發，大眾運輸的旅運量也相對提升。台灣高鐵旅客數自今年2月起雪崩式下跌，到了5月則開始直線上升。為吸引旅客，高鐵也推出買一送千、暑假親子專案等，配合的飯店住房率也增一成以上，若從台北出發，每人每晚最低只要2450元，就能入住台南的五星飯店。

根據高鐵官網營運資訊顯示，今年初旅客人數受疫情影響大減，1到5月分別為623萬、396萬、352萬、294萬、367萬人次。不過由於近期疫情和緩，國旅人次爆發，搭乘大眾運輸的旅客也增加，高鐵旅運量因此自5月起止跌回升，搭乘人次已超越3月。

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▲台南和逸飯店與卡通合作，主題空間相當適合親子。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司營業處旅遊事業部副理姚尚榮表示，高鐵推出買一送千、暑假親子專案，只要購買高鐵假期指定行程，並於6到8月間出發者，就可加贈高鐵假期自由行千元抵用券一張。

姚尚榮指出，相關專案成功帶動買氣，目前以台南、高雄、台北的行程最受歡迎，而買氣暫居最後的為嘉義、南投、宜蘭。與高鐵搭配的飯店業績也都大有成長，台糖長榮、台南友愛街旅館、台南和逸飯店都表示，訂房率提升一至兩成。

▲台南友愛街旅館整體風格文青。（圖／記者李宜秦攝）

姚尚榮表示，7月15日起行政院將發放三倍券，旅客也可搭配高鐵假期使用。若以台糖長榮為例，從台北出發入住一晚，週一至週四每人每晚只要2450元，還另外附早餐，比高鐵票來回還便宜。

另外在暑假親子方案部分，高鐵針對親子客群，推出適合親子踩點的遊程，如看恐龍、採水果、夜宿海生館等，父母不用擔心暑假要帶孩子到哪裡放風。姚尚榮表示，近期推出的專案效果都很好，可以明顯感受到買氣增強，第一波快閃專案也在7天內達到目標的6倍業績，而買一送千專案業績也已到預估3倍。

▲使用高鐵假期，從台北出發每人只要2450元起就可入住五星飯店。（圖／記者李宜秦攝）

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