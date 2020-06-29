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振興三倍券可透過簽帳金融卡回饋！　唐鳳：部分店家提供早鳥優惠

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記者謝仁傑／綜合報導

「振興三倍券」7月1日開放預購，7月15日發放。行政院上午9點半召開「三倍券網站教學」記者會，包含行政副院長沈榮津、政委唐鳳及經濟部長王美花在即將發行預購前夕，親上火線教學三倍券購買及使用方式。

政委唐鳳表示，這次鼓勵透過三倍券網站「3000.gov.tw」，紙本券跟數位券的使用方法，紙本券是拿1000元換3000元，7/1開始可以去預定，透過健保快譯通或讀卡機，或者直接去超商，在登入預定畫面可以選擇取貨門市，15號起也可以去郵局親取，郵局加碼前一萬人領取者，就有多300元的回饋，部分店家也提供早鳥優惠。不過唐鳳表示，大家盡可能用預定的方式就不需要到現場排隊。

在數位券的部分，刷3000領2000，7/1開始在網路上作綁定，綁定平常使用的消費方式，選定一個銀行後就會到所屬銀行的綁定畫面，包含簽帳金融卡，刷3000就會回饋2000，回饋方式有存入帳單或ATM提領現金。

請繼續往下閱讀...

經濟部長王美花表示，三倍券不能買菸、金融商品、繳稅以及部分沒有體驗的網購商品，領取資格凡具中華民國國民資格或者屬於配偶皆可領取。王部長指出，紙本可以代領，代領人須持有代領人與被代領人的健保卡與證件。

另外，究竟振興券能否找零？王部長表示，三倍券禁止私下現金交易，而在找零方面並沒有禁止廠商或攤販是否找零，還是依據廠商或攤販個別的方式為主，原則上仍是共襄盛舉的行動。

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