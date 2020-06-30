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衛星照片曝光！印度邊境築圍牆　中國增建檢查哨

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▲▼解放軍位於加勒萬河谷（Galwan Valley）的基地。（圖／路透）

▲解放軍位於加勒萬河谷（Galwan Valley）的基地，可以看出大量重型機具與軍事車輛進駐。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中印邊境衝突持續陷入僵局，最新的衛星照片曝光，雙方都在喀喇崑崙山脈附近建造防禦工事。印度媒體指出，印軍正密切監視中國於西藏及新疆的軍事基地。

根據美國媒體報導，衞星照片公司Maxar拍到的影像顯示，在中印雙方發生衝突的加勒萬河谷（Galwan River）都建造了新的防禦工事，印軍在控制線己方一側構築了新的圍牆，解放軍則在連接軍事基地的道路盡頭增建檢查哨與掩體等。

Maxar表示，衝突發生前後拍到的一系列衞星圖片顯示，中印邊境的建設工程從加勒萬河谷擴大至實際控制線。早在5月22日的影像可見有重型卡車、挖土機、推土機、軍用裝甲設備駛入加勒萬河谷。地理空間情報分析公司Hawkeye 360分析認為，解放軍於衝突前後調派建築設備、士兵及軍用設備到實控線。

▲▼中印對峙、印中對峙／中印實際控制線（LAC）衛星照。（圖／路透）

▲中印實際控制線（LAC）衛星照。（圖／路透）

根據《路透社》報導則指出，加州明德大學蒙特雷國際研究學院「東亞防擴散項目」主任里維斯（Jeffrey Lewis）表示，從衛星照來看，中國好像在河谷修建道路，可能在河上築壩。

另一方面，印軍正密切注意大陸在西藏和新疆的軍力部署，還發現近期解放軍基地的轟炸機及無人機數量增加。

消息指出，解放軍的戰機數量約是印度空軍的4倍，但高海拔地形和稀薄空氣，嚴重限制解放軍戰鬥機的武器和燃料攜帶能力。一旦爆發衝突，印度空軍可以迅速部署更多戰機，印方也聲稱，軍方一直沿實控線部署，有足夠力量應對中國。

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