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中華郵政加碼數位三倍券　綁定郵政VISA金融卡限量回饋300元

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▲▼中華郵政感應式郵政VISA金融卡。（圖／中華郵政提供）

▲數位三倍券選擇登錄綁定郵政VISA金融卡，累計消費滿3,000元之前9萬名客戶，可獲得限量加碼回饋金300元。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政為展現響應政府振興經濟之十萬誠意，針對郵政晶片金融卡及VISA金融卡卡友，推出數位振興三倍券加碼回饋優惠活動，共計10萬名，總金額3,000萬元。

持有郵政VISA金融卡之卡友，可於中華郵政全球資訊網「振興三倍券」專區（7月1日啟用），選擇登錄綁定郵政VISA金融卡，累計消費滿3,000元之前9萬名客戶，可獲得限量加碼回饋金300元。

請繼續往下閱讀...

另對於習慣使用行動支付的客戶，可選擇以晶片金融卡或郵政VISA金融卡登錄綁定「台灣Pay行動支付」，透過中華郵政郵保鑣APP或台灣行動支付APP，連結郵政存簿存款帳戶併計消費金額，累計消費滿3,000元之前1萬名客戶，可獲限量加碼回饋金300元。

▲▼中華郵政,郵局,郵局ATM。（圖／記者賴文萱攝）

▲綁定數位三倍券，客戶可持郵政金融卡至指定ATM，依ATM畫面指示步驟領取現金2,000元。（圖／記者賴文萱攝）

自7月1日起，客戶使用數位振興券僅須透過綁定、累計消費、滿額及領取回饋金2,000元四個步驟，綁定支付工具時可選擇下列領取方式：

一、撥付至郵政存簿儲金帳戶內。
二、持郵政金融卡至中國信託銀行、台新銀行、國泰世華銀行指定ATM，依ATM畫面指示步驟領取現金2,000元。
三、捐贈予指定之公益性法人、機構或團體。

中華郵政表示，使用郵政VISA金融卡及台灣Pay消費，不僅可免臨櫃排隊領券，還可享有回饋優惠，歡迎民眾善加利用。

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三倍券中華郵政郵政VISA金融卡

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