扒手橫行中壢市場報警也沒用　她：出門買菜不敢帶超過500元

圖文／鏡週刊

慣竊扒手在現今台灣已很難見到，但1名Y姓退休教師卻向本刊投訴，自己在桃園中壢最大的「新明市場」被偷了數次，結果報警也沒用，人連一次都沒抓到過，害她現在出門買菜都不敢帶超過500元。

Y姓教師指出，2011年剛搬到當地沒幾個月，前往該市場買菜時，皮夾就被扒手竊取，當時損失5,000多元，也向警方報案，只是後來遲遲沒有下文，但是自己分別又在2017年、2019年陸續遭竊，被偷竊的物品林林總總包括錢、手機、鑰匙等物品。

Y姓教師說：「錢是小事，鑰匙掉了很麻煩，還得跑去找女兒拿，最後還將鎖整個換掉，才覺得比較放心。」只是前案報案後，遲遲沒下文，到頭來Y姓教師連報案都懶得報，索性摸摸鼻子自認倒楣。

據Y姓教師透露，該市場小偷橫行，幾乎去買過菜的地方媽媽，都有經歷過這樣被扒的慘痛經驗，她說：「有一次鄰居收了會錢3萬元，剛收完後就去市場買菜，結果被扒了，損失比我還慘重。」

Y姓教師說許多受害人報案後，雖然警方會出於善意，提醒大家說：「這邊扒手多自己要小心」，但這樣的說法聽在報案人耳裡卻感到不是滋味，畢竟大家期待的是警方能將自己的財物尋回，並維持市場治安，而非要民眾自己承擔風險。



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