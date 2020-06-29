北歐大氣輻射量異常高！俄羅斯驚傳核電廠外洩　官方回應了

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

芬蘭、挪威與瑞典的核能安全機構上周表示，在大氣中發現高於正常水平的放射性同位素濃度。有消息指出或許是俄羅斯發生核事故。不過，俄方已駁斥這個傳言，並稱西北部的兩座核電廠都正常運作，並無發生輻射洩漏。

《英國廣播公司》（BBC）報導，俄羅斯表示，斯堪地那維亞半島上空所偵測到的核物質洩漏，並非來自俄方的核電廠。俄國核能機構透過聲明澄清，西北邊的列寧格勒核電站（Leningrad NPP）、柯拉核電站（Kola NPP）皆正常運作，沒有接獲輻射外洩的通報。

俄國國營核電公司（Rosenergoatom）發言人告訴《俄塔社》，兩座核電廠於6月期間都維持不變的輻射水平，並無出現與設備運作相關的申訴，放射性同位素濃度也沒有超出正常範圍。

此前，荷蘭一家公共衛生機構26日表示，分析數據後，認為這些物質來自俄羅斯西部方向，或許是核電廠的燃料零件受損所導致的情況。

全面禁止核試驗條約組織（CTBTO）執行秘書澤博（Lassina Zerbo）26日推文指出，瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）監測到，銫（Cs-137與Cs-134）、釕（Ru-103）同位素水平比正常值高，但對人體健康無害；這些粒子於6月22日至23日被偵測到。

國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）27日表示已注意到通報，正向成員國尋求更多資訊。

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